Sem chances no Cruzeiro, zagueiro foi fazer teste na Espanha e virou aposta de time de Ronaldo Fenômeno

Desde o começo do ano na Europa, Rayan Góes é uma das apostas do Real Valladolid – clube espanhol presidido por Ronaldo Fenômeno – para o futuro. O jovem, que passou no Brasil pela base do Cruzeiro, é treinado na equipe de juniores por Júlio Baptista, ex-jogador com passagens pela seleção brasileira e Real Madrid.

Um cenário totalmente inesperado para o defensor, que até o ano passado vivia um período difícil na Toca da Raposa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Minha adaptação lá não foi das melhores. Me custou muito, porque eu saí da minha cidade, de perto das minhas pessoas, morava no CT e eu acho que não estava com a cabeça muito boa. Tive oportunidades, mas não cheguei a jogar o que precisava para desempenhar meu melhor. Era minha primeira experiência longe de casa, nunca tinha ficado longe dos meus pais. Tive momentos bons, mas muitos difíceis, também. Adaptação complicada, mas o melhor momento foi a experiência no geral, como eu estou longe, tudo que eu passei foi fundamental para eu estar aqui, hoje”, disse, ao ESPN.com.br.

Rayan começou em Colombo, no Paraná, aos sete anos, até que foi descoberto pelo Athletico-PR, no qual ficou até os 14 anos. Depois, ele passou pelo Paraná antes de chegar ao Cruzeiro.

“Teve um problema só, que eu só consegui ir quando completei 16 anos. Consegui assinar meu primeiro contrato profissional, de cinco anos. Joguei com muitos que estão no profissional, pela situação que o Cruzeiro está hoje. E outros se transferiram para clubes como o Palmeiras e São Paulo”.

Rayan Góes e Ronaldo Arquivo Pessoal/ Rayan Góes

O jovem resolveu mudar de ares e tentar a sorte em outro país.

“Eu tinha cinco anos de contrato, e, em comum acordo, pouco antes dessa crise surgir, eu pedi a liberação, com intermédio da minha agência de representação. Dali, meu pai me ligou se eu queria fazer uma avaliação, vim para o Valladolid em período de avaliação. Eles viram alguns vídeos do meu tempo do Cruzeiro, se interessaram pelo meu perfil e aceitaram que eu fizesse os testes. Falei claro, estou pronto, meti a cara e a coragem e vim”, explicou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Rayan chegou no final da pré-temporada e passou a ser comandado por Júlio Baptista.

“Eu subi de categoria esse ano, coincidentemente, ele também veio comigo. Eu acho que isso foi fundamental na minha chegada, principalmente no começo. Aqui, minha adaptação foi infinitamente superior à que foi no Cruzeiro. Eu não sabia falar espanhol, mas com ele me dando os toques dentro de campo, eu via o que os meninos estavam fazendo e tentava fazer igual, ele me ajuda muito. Ele tenta, todos os dias, me mostrar o caminho certo, porque ele sabe como é, com a experiência que tem”, afirmou.

No começo, o brasileiro não poderia jogar porque ainda faltava completar 18 anos para ser registrado.

“O Julio me ajudou muito durante nesse tempo só treinando e estando longe dos meus pais. Ele fala em português comigo, às vezes arranhando um espanhol”, afirmou o zagueiro.

Desde que chegou ao Valladolid, o defensor teve um encontro com o presidente famoso do clube que defender e tirou uma foto.

“Só encontrei, ainda não tive oportunidade de conversar. É o Ronaldo, sempre tem muita gente atrás dele, incomodar é uma coisa que a gente não quer fazer. Encontrei em dia de jogo, no CT, tirei uma foto com ele”.

Com uma carreira ainda no começo, Rayan, que tem passaporte italiano, pode defender tanto o Brasil quanto a Azzurra.

“Um sonho é jogar e ganhar uma Copa do Mundo pela seleção. Jogar em um grande clube europeu. Jogar na Europa já era um sonho, que eu já estou cumprindo. Com certeza, ficaria muito feliz de defender a Itália, também, ou a brasileira, pelo peso das duas camisas e história, também”.

Rayan é titular da equipe lidera o Grupo 5B do Campeonato Espanhol de juniores, com 16 pontos. Em sete jogos, são cinco vitórias, um empate e uma derrota.