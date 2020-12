Sem citar Neymar, agência confirma realização de festa para 150 pessoas no Rio

Após a repercussão negativa pela realização de uma festa de ano novo para cerca de 500 pessoas pelo atacante Neymar, um novo episódio sobre a história da polêmica festa durante a pandemia do Covid-19 surgiu, com um esclarecimento da produtora responsávle pelo evento.

A agência Fábrica emitiu uma nota e confirmou que irá realizar um evento privado na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro. Sem citar o nome do jogador, o comunicado afirma que a festa será para 150 pessoas e cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos, além de acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos.

– A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará – afirmou.

Apelidada de “Neymarpalooza”, o colunista Léo Dias afirmou que a festa receberia cerca de 500 convidados e contaria com shows para os convidados. Todos os presentes seriam submetidos a testes contra o Covid-19 antes de acessar ao evento, mas teriam seus aparelhos celulares confiscados.