Sem contratações de impacto, Rueda planeja reforços pontuais e uso da base

Eleito para assumir o cargo de presidente do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda foi um dos convidados do programa Mesa Redonda, exibido na noite de domingo. À TV Gazeta, ele descartou a possibilidade de realizar contratações de peso e citou reforços pontuais, com uso dos jovens formados nas divisões inferiores.

“Passamos por uma situação financeira momentânea não satisfatória. Nossa dívida está nos oprimindo, estamos com esse problema da Fifa. Não dá para enganar o sócio. Nossa situação não nos permite, nesse momento, contratações de impacto, de jogadores já formados, com altos salários. Vamos recorrer muito à base”, iniciou.

Com a missão de presidir o Santos no triênio 2021-2023, Rueda assume o cargo na prática a partir do próximo dia 1º de janeiro. De acordo com o novo mandatário, as eventuais contratações, antes de efetuadas, passarão por minucioso processo de estudo e avaliação.

“Não temos o direito de errar. Vamos fazer contratações pontuais, muito bem analisadas, tecnicamente analisadas. Não é porque o treinador pede que o clube tem que correr e atender. Se o técnico pede, isso tem que ser avaliado por uma área inteligência”, disse Rueda, antes de citar o aspecto financeiro.

“Depois, precisa ver se tem dinheiro, se essa contratação cabe no nosso orçamento, sem esquecer do salário. Não adianta contratar e, depois, não efetuar o pagamento”, completou Rueda, encarregado de suceder Orlando Rollo como presidente do Santos.

Derrotado pelo Vasco em São Januário, o Santos inicia a semana pensando na reabilitação pelo Campeonato Brasileiro. Às 18h15 (de Brasília) de domingo, pela 27ª rodada do torneio nacional, o time praiano encara o Ceará, no Estádio da Vila Belmiro.