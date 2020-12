Sem Coudet, fonte de Galhardo ‘seca’, Inter sofre e tem desafio de buscar o que só três brasileiros conseguiram

Em um dos momentos de maior pressão nesta temporada, o Internacional entra em campo nesta quarta-feira (02) para tentar deixar para trás a fase turbulenta, em um duelo de camisas pesadas na América do Sul. Diante do Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília), o Colorado abre a fase oitavas de final da Conmebol Libertadores, em duelo adiado após a morte de Diego Armando Maradona.

Diante do gigante argentino, a equipe precisará superar o principal problema vivido desde a saída de Eduardo Coudet: os poucos gols. O momento pouco efetivo do time no ataque passa diretamente pela seca de seu principal nome na temporada: Thiago Galhardo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Destaque ofensivo sob o comando do treinador argentino, o atacante já soma 21 gols em 44 partidas pelo Colorado em 2020, e chegou à seleção brasileira. Mas desde que Coudet aceitou trocar o time de Porto Alegre pelo Celta de Vigo, Galhardo não marcou mais.

Já são cinco jogos sem gols ou assistências, além de dois pênaltis perdidos. O último no empate em 0 a 0 diante do Atlético-GO, que levou o Internacional à sexta partida sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro de 2020, a segunda maior sequência desde 2016. Naquele ano, no entanto, a crise foi muito mais grave, e o time passou longos 14 jogos sem um triunfo sequer pela competição nacional.

“Existe uma mudança, e isto é claro para todos. E tem influência na maneira do time jogar. Isto é um fato. Mas queda de rendimento é de todo o grupo. Quando eu estava em um momento espetacular, todos ganharam juntos. E agora empatamos e perdemos todos juntos”, disse Galhardo na última segunda-feira.

“Tem uma frase que eu levo na minha vida que é a seguinte: ‘Tudo passa’. Não sou tão bom quanto diziam, assim como não sou tão ruim como estão dizendo agora”.

Thiago Galhardo após gol marcado em cima do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Ricardo Duarte/SC Internacional

Sob o comando de Abel Braga nas ultimas cinco partidas, no entanto, o Colorado tem mantido o padrão de pressão ofensiva visto com Coudet, com mais posse de bola do que seus rivais, e seguindo com um número de finalizações a gol acima de dez por jogo.

Considerando as últimas cinco partidas do Internacional com Eduardo Coudet, para a comparação com o mesmo período de Abel Braga, a equipe tem sofrido menos gols (5 contra 7), mas também tem balançado muito menos as redes rivais: marcou 8 na reta final do argentino, e apenas dois com a nova comissão técnica.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mesmo antes de deixar o Internacional, Coudet já sofria com questionamentos sobre um momento de oscilação da equipe, que acumulava duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas.

Desde que o técnico argentino deixou o clube, já foram três derrotas, um empate e uma derrota. No único triunfo, a equipe ainda foi superada nos pênaltis pelo América-MG, que resultou na eliminação na Copa do Brasil. Além de dar adeus à competição mata-mata, o Colorado ainda deixou a liderança do Campeonato Brasileiro, e agora está na quarta colocação, cinco pontos atrás do líder Atlético-MG.

Se quiser seguir brigando pelo tri da América, o momento do Internacional precisará ser de virada.

Não bastasse superar sua oscilação na temporada, o Colorado ainda terá que passar por cima de um adversário que não costuma ser presa fácil para brasileiros. Em toda história da Libertadores, o Boca Juniors já encarou times do Brasil em 18 confrontos, e levou a melhor em 15 deles.

Das três que times do nosso país bateram os argentinos em fases eliminatórias, duas aconteceram em finais: o Santos, em 1963, e o Corinthians, em 2012. Além deles, apenas o Fluminense de Renato Gaúcho, em 2008, conseguiu a façanha de derrotar o time de Buenos Aires em duelos mata-mata pela maior competição de clubes da América.

O último brasileiro que encarou o Boca Juniors em fases eliminatórias foi o Athletico-PR, em 2019, que acabou superado perdendo os jogos no Brasil e na Argentina.