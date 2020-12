Sem Diego Alves e Michael, Flamengo divulga relacionados para encarar o Fortaleza

Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, às 17h, no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni tem dois desfalques de última hora.

O primeiro deles é do goleiro Diego Alves, que sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita. Assim, o jovem Hugo Souza deve voltar a disputar uma partida como titular.

Confira os relacionados para a partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão. #VamosFlamengo pic.twitter.com/oanNUXYsoP — Flamengo (@Flamengo) December 25, 2020

Além do arqueiro, Michael também é ausência certa neste sábado. O atacante sentiu dores no joelho direito e sequer participou da atividade desta sexta-feira junto com os seus companheiros.

A dupla se junta a outros dois desfalques importantes para o time comandado por Rogério Ceni. O atacante Gabigol e o lateral-esquerdo Filipe Luís cumprem suspensão e também não viajam. Por outro lado, o Rubro-Negro tem o retorno de Willian Arão, que se recuperou de contusão na coxa.

O Flamengo embarca para a capital cearense no final desta tarde e busca a vitória sobre o Fortaleza para encostar ainda mais no líder São Paulo. A equipe carioca aparece em segundo lugar, com 48 pontos, enquanto o Tricolor, que pega o Fluminense no Maracanã, lidera com 53.