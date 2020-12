Sem dinheiro e frustrada, Lica se humilha para sua ex-namorada · .

Lica (Manoela Aliperti) se humilha para Samantha (Giovanna Grigio) no novo episódio de As Five. Depois de descobrir que perdeu a ajuda financeira de Marta (Malu Galli) e está endividada no banco, a protagonista do spin-off de Malhação – Viva A Diferença (2017) pede um emprego à ex-namorada. Sem nenhuma experiência, a garota vai tentar se aventurar no mundo do jornalismo para conseguir pagar as contas.

No começo do quarto capítulo da série do Globoplay, Lica nota que não tem dinheiro nem pagar uma pizza para Tonico (Matheus Dias). Ao ligar para o banco, a jovem rebelde recebe a notícia de que a mãe não está mais depositando a “mesada” em sua conta e que tem uma dívida de R$ 15 mil.

Desesperada com o rombo, a amiga de Keyla (Gabriela Medvedovski) recorre à ex-namorada. Ela vai até a agência de comunicação em que a personagem de Giovanna Grigio trabalha e pede ajuda. “Por que você tá aqui?”, estranha Samantha, ao encontrá-la na porta do local.

“Eu vim aqui porque eu tô quebrada. Seriamente falida. Eu preciso de um trabalho e pensei que podia fazer o que você faz”, responde a filha de Edgar (Marcello Antony). Sem jeito, a amiga de Guto (Bruno Gadiol) tenta fazer a ex-namorada mudar de ideia e lembra que ela não tem experiência.

“Samantha, você sempre falou que eu sou super talentosa e precisava acreditar mais em mim. Tudo o que eu tenho são R$ 2 e eu não consigo pagar nem a passagem do buzão de volta. Tá caríssimo o ônibus, você sabia?”, questiona a meia-irmã de Clara (Isabella Scherer).

Lica consegue amolecer o coração da ex-aluna do colégio Grupo, que descola um trabalho temporário para ela. Porém, logo ao receber a tarefa de escrever um texto sobre salões de beleza, a mimada se nega a cumprir com o combinado. “Esse universo é o mais opressor e humilhante que existe. Eu posso estar quebrada, mas eu ainda tenho dignidade”, discursa.

“E você acha que eu não tenho?”, rebate Samantha. Sem pudor, Lica deixa a garota sem resposta e foge dali. No entanto, no final do episódio, a menina nota que precisa muito do dinheiro para quitar suas dívidas e começa a trabalhar no texto jornalístico.

O que aconteceu até aqui

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko (Lina Agifu). A mãe de Tina (Ana Hikari) morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê (Daphne Bozaski) descobriu que Guto é gay e se mudou para a casa de Lica. Ellen (Heslaine Vieira) está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla estacionou na carreira para viver em função de Tonico.

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos são disponibilizados às quintas-feiras no Globoplay. Além do resumo dos episódios do spin-off, confira os spoilers do folhetim juvenil que são publicados pelo .

