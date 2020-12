Sem espaço no Palmeiras, Borja pode retornar à Colômbia em 2021; veja dois fatores que são determinantes em negociação

O centroavante Miguel Borja, que não será inscrito pelo Palmeiras para disputa da fase semifinal da Conmebol Libertadores, pode permanecer pouco tempo no Brasil e retornar para a Colômbia.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube paulista que existe uma possibilidade do atacante retornar ao Junior Barranquilla logo nos primeiros meses de 2021.

O grande personagem por trás da possibilidade é a seleção colombiana. Reinaldo Rueda, que esteve no Atlético Nacional, da Colômbia, entre 2015 e 2017 e teve Borja como centroavante decisivo na reta final do título da Conmebol Libertadores de 2016, deve se tornar o novo técnico da seleção após deixar o comando do Chile.

Por conta disso, é interessante para todas as partes envolvidas que Borja tenha onde atuar, que siga com a boa fase que teve no Junior Barranquilla na reta final de 2020 e que valorize o próprio futebol, se mantendo como opção titular para a seleção colombiana, que terá as eliminatórias sul-americanas pela frente.

Ao longo de toda a temporada, Borja anotou 20 gols em 36 partidas. No contrato original de empréstimo, o Junior teria que contratar o atacante em definitivo caso algumas metas fossem batidas.

Porém, a vida financeira dos clubes sofreu duro impacto por conta da pandemia da COVID-19, o que fez com que o Palmeiras retirasse a cláusula obrigatória, e o Junior devolvesse Borja ao final do contrato.

O Palmeiras não se opõe à ideia, mas ainda vê como algo embrionário e dependente de facetas, como a própria oficialização de Rueda por parte dos colombianos, além de um contrato que seja benéfico para Borja, para o Junior Barranquilla e, claro, para o Palmeiras.

Caso a negociação caminhe, a ideia do clube paulista é renovar o contrato de Borja em meados de janeiro ou fevereiro por mais uma temporada, algo que aconteceria automaticamente em março, e que o atacante seja reemprestado ao clube colombiano, em tese, com novo vínculo até fevereiro de 2022.

Por que o Palmeiras não usará Borja contra o River Plate?

O ESPN.com.br antecipou nos últimos dias que o Palmeiras não tinha interesse em ir à Fifa e pedir um requerimento para usar Borja na fase semifinal da Conmebol Libertadores. A postura do clube paulista se manteve nos últimos dias.

Na avaliação do Palmeiras, correr com uma documentação para utilizar um atacante que esteve fora ao longo de todo 2020 causaria uma desvalorização e até mesmo um ruído com nomes atuais do elenco, que estão atuando nas últimas partidas.

Além disso, o técnico Abel Ferreira precisaria de um tempo hábil para conhecer Borja e saber como utilizá-lo, algo que não teria, uma vez que Borja teria de 31 de dezembro de 2020 até 5 de janeiro de 2021 para se preparar para o duelo de ida diante dos argentinos, que acontece no dia 6, em Buenos Aires.