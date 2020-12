Sem folga, Datena narra até chegada de 2021 em Dubai ao vivo na Band · .

Apresentador do Brasil Urgente, José Luiz Datena não parou de trabalhar nas semanas de Natal e Réveillon. Nesta quinta-feira (31), o jornalista de 63 anos protagonizou um momento inusitado em seu policialesco diário e narrou a chegada de 2021, com imagens ao vivo da queima de fogos em Dubai.

A virada do ano nos Emirados Árabes aconteceu às 17h pelo horário de Brasília. Com imagens em tempo real do arranha-céu Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura e 160 andares, Datena comentou o momento.

“Esse show de luzes é bom para a gente dar uma amenizada nesse ano que se vai, com esperança de vacina. Veja aí, que coisa linda”, disse ele, pouco antes da queima de fogos. “Faltam 10 segundos para o ano novo lá em Dubai”, avisou, enquanto acompanhava a contagem regressiva.

“Ano novo em Dubai. Sobe o som, maestro! Lindas imagens diretamente de Dubai. Há de se ter esperança, há de se ter uma perspectiva para o futuro da raça humana”, desejou Datena.

“Todos nós unidos, mas separados socialmente, mantendo o distanciamento social, esperando pela vacina, esperando que Deus nos ajude e que ilumine os nossos cientistas para encontrar uma arma contra esse inimigo invisível que está dizimando a sociedade mundial”, filosofou o apresentador do Brasil Urgente.

Em outro momento, ao mostrar aglomerações no Brasil, como a que acontecia em Praia Grande, no litoral de São Paulo, o jornalista da Band voltou a defender as medidas de distanciamento social para conter a transmissão do coronavírus e fez novos votos para 2021.

“Pior do que 2020 não vai ser, algo novo vai acontecer. A gente está no pior momento da pandemia no mundo, estamos em plena pandemia. Quem fala que a pandemia acabou está mentindo. Esperem a vacina”, pediu ele.

Nesta semana, Datena já havia narrado um gol do presidente Jair Bolsonaro durante um jogo beneficente e também enfrentado um perrengue ao vivo na parte externa dos estúdios da emissora durante uma chuva.

Durante a atração, Datena disse que “talvez” não apresentaria o Brasil Urgente no primeiro dia do ano, mas que estaria na Band no sábado (2) e também no domingo (3), quando vai comandar a transmissão de Benevento x Milan pelo Campeonato Italiano.

Confira abaixo o momento que Datena narra a queima de fogos em Dubai: