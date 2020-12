Sem Gabigol, mas com Rodrigo Caio: Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Racing

O Flamengo encara o Racing pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O clube carioca divulgou os relacionados para a partida e o técnico Rogério Ceni não irá contar com Gabigol, artilheiro da última edição da competição, mas terá a volta do zagueiro Rodrigo Caio.

O camisa nove foi responsável por marcar o gol que garantiu o empate da equipe rubro negra por 1 a 1 na Argentina no confronto de ida. Apesar da ausência do ídolo, o centroavante Pedro, que também vive boa fase, deve entrar no lugar de Gabriel.

Apesar do desfalque importante, o time conta com o retorno de Rodrigo Caio, lesionado desde outubro, quando servia à Seleção Brasileira. Neste período, o time carioca sofreu com problemas defensivos e diversas formações diferentes no setor.

Veja a lista:

Bruno Henrique

César

Arrascaeta

Diego

Diego Alves

Everton Ribeiro

Filipe Luis

Gerson

​Gustavo Henrique

Hugo

Isla

João Gomes

Léo Pereira

Matheuzinho

Michael

Noga

Pedro

Pedro Rocha

Renê

Rodrigo Caio

Rodrigo Muniz

Vitinho

Arão