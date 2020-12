Sem Giovanni Augusto, Coritiba treina para enfrentar o Bragantino

Nesta terça-feira, o Coritiba, mesmo longe do CT da Graciosa, deu continuidade à preparação para encarar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Os trabalhos foram divididos em dois períodos.

O jogador Giovanni Augusto segue se recuperando de um desconforto na coxa e não esteve presente no treinamento dado pelo técnico Rodrigo Santana.

No entanto, a comissão técnica com com o retorno do meia atacante Neilton e do zagueiro Rodolfo Filemon. Por não poderem participar da partida, Cerutti, Hugo Moura e Luiz Henrique permaneceram em Curitiba.