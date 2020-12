Sem gols, PSG e Lille ficam no empate pelo Campeonato Francês

Na busca pela liderança do Campeonato Francês, Lille e Paris Saint-Germain ficaram no empate por 0 a 0. Os donos da casa recuperam o primeiro lugar, que havia sido tomado pelo Lyon neste sábado, enquanto a equipe de Tuchel se mantém na terceira colocação.

Sem Neymar e Icardi, lesionados, e Mbappé, que só entrou faltando cerca de 15 minutos para acabar a partida, o Paris Saint-Germain não conseguiu abrir o placar. O ataque, formado por Kean e Di María, não foi eficaz.

O Lille também sentiu falta de seu principal jogador, Renato Sanches, para conseguir dominar mais as ações. Com desfalques, nenhuma das duas partidas conseguiu marcar e a partida terminou com o marcador zerado.