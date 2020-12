Sem Jô, Mancini pode dar nova chance a Boselli no Corinthians

O Corinthians terá um desfalque importante para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, em clássico na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão-2020. Trata-se de Jô, que foi expulso diante do Fortaleza e terá de cumprir suspensão. Sendo assim, Vagner Mancini terá de encontrar seu substituto, o que pode colocar Boselli novamente como opção no ataque.

Acontece que o argentino não é um nome certo para ocupar essa vaga, mesmo sendo o reserva imediato da posição de centroavante e o artilheiro do elenco na temporada com seis gols. Na última quarta-feira, diante do Fortaleza, ele nem sequer foi relacionado para o banco de reservas, e naquela ocasião já estava recuperado de lombalgia que o tirou de combate por algum tempo.

Após a partida, que terminou empatada em 0 a 0, o técnico Vagner Mancini explicou a ausência de Boselli da viagem colocando como fator predominante o menor tempo de treinamento junto com o grupo em relação aos companheiros, uma vez que teria um número limitado de atletas para incluir na delegação, mas não garantiu que ele pode ser um nome para o clássico.

– A opção é dentro daquilo que eu estou vendo nos treinamentos, o Boselli ficou um tempo parado por uma lesão nas costas, acabou tendo um tempo de recuperação, e neste período outros atletas estavam á frente dele e nesta semana eu tinha 28 jogadores à disposição, a nossa lista de jogadores de linha veio com 23, sobraram alguns atletas e ele não estava entre eles porque teve um período menor de treinamento em relação ao grupo – disse o treinador.

No entanto, há outros fatores em jogo no caso de Boselli, principalmente o tempo de contrato do jogador com o Corinthians. O argentino tem vínculo com o clube até 31 de dezembro deste ano, ou seja, em menos de um mês ele não terá mais contrato com o Timão e já pode acertar um acordo com outra equipe.

Até o momento, Corinthians e o estafe do atleta ainda não se reuniram para tratar de renovação, nem para prorrogar o vínculo pelo menos até o fim da temporada, que termina no fim de fevereiro. Segundo apurou o LANCE!, dificilmente Boselli permanecerá no Timão para o ano de 2021. A tendência é que ele deixe o Alvinegro ainda neste mês, o que influi na comissão técnica.

Com menos de um mês de contrato e sem perspectiva de renovação, escalar o jogador a essa altura pode ser um risco para o próprio atleta e até para o clube que, se não for mesmo estender o vínculo, poderia ser obrigado a fazê-lo em caso de uma lesão nos compromissos que restam em 2020. Como o argentino vem de problema físico, arriscar sua presença em campo pode ser um fator que impeça sua utilização por Vagner Mancini e seus auxiliares.

No entanto, pela necessidade e por ser um jogo em casa, é possível que Boselli ganhe uma chance no time titular. E, para isso, credenciais não faltam, já que o atacante é o artilheiro do time na temporada em jogos oficiais com seis gols, um à frente de Jô, que tem cinco. Pesa contra ele o fato de não desfrutar da titularidade desde 18 de outubro, na derrota por goleada para o Flamengo.

Caso Boselli seja mesmo preterido, a tendência é que Matheus Davó seja o escolhido, uma vez que já fez essa função em algumas partidas com Mancini. Mas até o clássico haverá seis dias de treinamento para o comandante avaliar a melhor opção. Corinthians e São Paulo se enfrentam no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão-2020.