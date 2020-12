Sem máscara, Bolsonaro visita Silvio Santos e faz homenagem ao apresentador · .

Silvio Santos recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (15). Na reunião, o apresentador foi homenageado com a entrega de um selo criado para comemorar seu aniversário de 90 anos, celebrado no último sábado (12). Nas fotos divulgadas pelo Palácio do Planalto, eles não usavam máscara.

Bolsonaro estava acompanhado do presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto, e do ministro das Comunicações e genro de Silvio, Fabio Faria, que usavam a proteção. Iris Abravanel, mulher do animador, também participou do encontro, mas não usava máscara.

Na publicação do Palácio do Planalto no Twitter, diversos usuários reconheceram a importância do apresentador para a TV brasileira, mas chamaram a atenção para o fato de Silvio e Bolsonaro não usarem o item de proteção recomendado para minimizar as chances de contaminação pelo novo coronavírus.

“Pena que nessa homenagem tão linda o querido apresentador Silvio Santos não está de máscaras para repassar mais esse bom exemplo”, comentou o usuário Ronaldo Serpa. “Ele não poderia estar nesse momento sem a máscara”, criticou a internauta Aninha Maciel.

divulgação/ALAN SANTOS

Silvio Santos durante visita de Bolsonaro

A visita de Bolsonaro ao comunicador aconteceu após uma série de eventos na cidade de São Paulo. Mais cedo, o presidente havia participado de uma inauguração na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e concedido entrevista por telefone ao apresentador José Luiz Datena.

Silvio Santos está recluso em casa desde o início da pandemia. No sábado (12), ele ganhou uma festa do pijama para celebrar seus 90 anos. A comemoração, no entanto, contou com poucas pessoas: apenas as seis filhas do dono do SBT, sua mulher, Iris Abravanel, e seus três irmãos, Henrique, Perla e Beatriz.

Outros parentes também estiveram presentes, mas de forma virtual. Foi o caso de Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel, e de Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli.

No domingo, o programa Domingo Espetacular, da Record, apresentou uma reportagem de 47 minutos sobre o animador. Com 12,4 pontos anotados, o especial ficou na vice-liderança. No SBT, nenhum conteúdo sobre seu aniversário foi permitido – decisão tomada pelo próprio Silvio.

