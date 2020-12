Sem máscara, participantes do reality de Sabrina Sato se aglomeram em balada · .

Um grupo de participantes do Game dos Clones (Record/Prime Video), reality apresentado por Sabrina Sato, se aglomerou em uma balada localizada em Pinheiros, zona oeste de São Paulo (SP). No domingo (20), mesmo com as recomendações para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), eles aproveitaram o reencontro sem máscara e sem distanciamento social.

O descumprimento das orientações médicas também não intimidou os participantes, que compartilharam os registros tranquilamente nas suas redes sociais. Fernando Manfrin, Guilherme Moura, Isis Simões, Kelly Alimah, Luca Ferrari, Lucas Kendi, Lucas Peres, Rodrigo Andrade, Suellen Moreira e Vitor Foglia foram alguns dos ex-confinados que participaram da balada.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar que a frase “Festa de encerramento do elenco do Game dos Clones” foi projetada no espaço, enquanto os competidores do reality da namoro comemoravam o reencontro.

No material, os participantes também consomem bebidas alcoólicas e celebram a noitada. Atualmente, a cidade se encontra na fase amarela do Plano São Paulo, em que bares e eventos estão autorizados, com restrições. Demais atividades que gerem aglomerações, como baladas, estão proibidas.

O . entrou em contato com a assessoria da Record, que informou que as demandas relacionadas ao reality são de responsabilidade do Prime Video. O serviço de streaming afirmou que a festa foi realizada sem o conhecimento da empresa e o logotipo do programa foi utilizado sem autorização. “O Amazon Prime Video não promoveu nenhum evento presencial para lançamento ou encerramento da série Game dos Clones”, destacou.

A Amata, casa noturna em que ocorreu a festa, explicou que segue as medidas de distanciamento previstas nos protocolos sanitários. Questionada pela reportagem sobre o motivo de haver aglomeração e nenhum funcionário atuando efetivamente para respeitar as normas de segurança, a casa transferiu a responsabilidade aos clientes e disse que conta com a colaboração de terceiros para o cumprimento das determinações do governo.

Confira a íntegra da nota:

“O espaço conta com planejamento e investimentos em sua estrutura para chegar ao estágio de abertura ao público com toda a segurança que o momento exige. O espaço social oferece mais de 310m2 de área ao ar livre, incluindo um rooftop, o que permite seguir as medidas de distanciamento previstas nos protocolos sanitários. Além disso, o espaço foi equipado com sistemas de proteção e higienização necessários para esse momento e para a prevenção da Covid-19. A operação do espaço foi reforçada para que não haja brechas na segurança, mas dependemos da colaboração de terceiros para que as medidas sejam seguidas.”

Confira o vídeo com os registros da balada: