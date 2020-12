Sem Messi, Barcelona empata com o Eibar e desperdiça chance de entrar no G-4 do Campeonato Espanhol

Tropeçou. O Barcelona recebeu o Eibar no último jogo de 2020 e desperdiçou a chance de entrar no G-4 do Campeonato Espanhol. Sem Messi, que foi poupado, as equipes empataram em 1 a 1. Kike abriu o placar para os visitantes e Dembélé deixou tudo igual.

DIA PARA ESQUECER

O atacante Martin Braithwaite não vai ter bons sonhos nesta noite. Aos sete minutos de jogo, o camisa 9 teve a chance de abrir o placar, mas bateu pênalti para fora. Aos 26, o dinamarquês balançou as redes, mas o VAR pegou posição irregular. No segundo tempo, uma nova chance, mas ele mandou para fora.

PRESSÃO

O Barcelona pressionou o Eibar no início da etapa final em busca do primeiro gol, mas não teve sucesso. Os catalães perderam boas chances com Pjanic, Dembélé e De Jong, que não conseguiram balançar as redes do goleiro Marko Dmitrovic.

QUEM NÃO FAZ, LEVA

Pouco depois de perder grandes chances, o Eibar foi fatal. O zagueiro Ronald Araújo foi tentar recuar bola para o goleiro Ter Stegen, se atrapalhou e viu Kike roubar a bola. O camisa 17 ficou cara a cara com o goleiro alemão e não desperdiçou.

TUDO IGUAL

Koeman mexeu no time e promoveu as entradas de Trincão e Coutinho. E dos pés dos dois saiu a jogada do gol de empate, que teve ainda grande participação do lateral-esquerdo Junior Firpo. O ala entrou na área e cruzou rasteiro para Dembélé, que desta vez não desperdiçou.