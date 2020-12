Sem nunca repetir uma única escalação no Palmeiras, Abel Ferreira quebra a cabeça e soma três desfalques para clássico com o Santos

Como de praxe desde que chegou ao Palmeiras, o técnico Abel Ferreira terá de repensar a escalação dos onze iniciais para o duelo diante do Santos, neste final de semana, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Em relação ao triunfo por 5 a 0 diante do Delfín pela Conmebol Libertadores, o Verdão não poderá contar com três nomes: Gabriel Menino e Danilo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Patrick de Paula sofreu uma lesão na coxa e deve parar por pelo menos 15 dias.

Com isso, o único nome à disposição para o setor é Zé Rafael, uma vez que Ramires rescindiu contrato com o clube na última semana, e Felipe Melo ainda segue afastado por conta de uma grave lesão no tornozelo.

Ao longo das últimas partidas, o treinador chegou a realizar alguns testes no setor de meio-campo, como, por exemplo, a entrada do zagueiro Luan improvisado. Existe a possibilidade também de Abel escalar o Palmeiras com três zagueiros, como faz na segunda etapa de partidas ‘resolvidas’ e como iniciou na derrota por 1 a 0 para o Goiás.

Desde que chegou ao clube, o português escalou o Palmeiras com quatro esquemas táticos diferentes, sendo o 4-3-3 o mais corriqueiro e o 3-5-2 e o 4-2-1-3 em apenas uma oportunidade cada.

Abel Ferreira ainda não conseguiu repetir nenhuma escalação sequer. Os motivos são variados, mas o mais impactante foi o surto de COVID-19 sofrido pelo elenco, que chegou a ter, entre outros fatores, 22 desfalques para entrar em campo.

Mesmo com todos os problemas acumulados, o português tem números impressionantes. Com apenas um mês de trabalho, Abel tem apenas uma derrota em nove partidas, com outras sete vitórias e um empate.

Neste final de semana, o treinador poderia fazer sua faz primeira apresentação em clássicos. Porém, o português testou positivo para a COVID-19, está em isolamento em um hotel da capital paulista, e fora das próximas três partidas do time paulista, diante do Santos, Libertad, do Paraguai, pela Libertadores, e do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

Veja abaixo todas as escalações utilizadas por Abel Ferreira no Palmeiras:

Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino

4-3-3: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano

Vasco 0 x 1 Palmeiras

4-3-3: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Rony, Gabriel Verón e Luiz Adriano

Palmeiras 3 x 0 Ceará

4-3-3: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Lucas Lima, Gabriel Verón e Willian

Palmeiras 2 x 0 Fluminense

4-3-3: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga; Lucas Lima, Gabriel Verón e Willian

Ceará 2 x 2 Palmeiras

4-3-3: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, Mayke; Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga; Lucas Lima, Willian e Aníbal

Goiás 1 x 0 Palmeiras

3-5-2: Weverton; Emerson Santos, Gustavo Gómez, Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Ramires, Mayke, Lucas Lima; Luiz Adriano e Marcelinho

Delfín 1 x 3 Palmeiras

4-2-3-1: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez, Mayke; Patrick de Paula, Ramires; Gabriel Menino, Zé Rafael, Lucas Lima; Rony

Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR

4-2-1-3: Weverton; Gabriel Menino, Emerson Santos, Gustavo Gómez, Matías Viña; Patrick de Paula, Danilo; Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa; Rony

Palmeiras 5 x 0 Delfín

4-2-3-1: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Patrick de Paula, Danilo; Lucas Lima, Gabriel Verón, Gustavo Scarpa; Willian