Sem Patrick e Scarpa, Palmeiras treina de olho no clássico contra o Santos

Após a goleada sobre o Delfín-EQU, pela Copa Libertadores, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Sem Patrick de Paula e Gustavo Scarpa, o Verdão iniciou a preparação para o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Como informado pela assessoria do clube, o volante sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda no primeiro tempo do duelo contra os equatorianos. O jovem de 21 anos já começou o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance, sem previsão de retorno. Já o camisa 14 sofreu uma concussão e segue em observação.

Na atividade, os titulares do jogo da Libertadores fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. Os atletas realizaram exercícios para membros superiores, botas pneumáticas, banheiras de gelo, piscina de água quente e massagem.

O restante do elenco trabalhou no gramado, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira. Alan Empereur, Mayke, Raphael Veiga e Gabriel Silva, que entraram no decorrer da partida, também foram a campo.

O principal trabalho contou com os jogadores dispostos em posições com o auxílio de estacas. O intuito era aprimorar balanços, saídas de bola (partindo dos zagueiros), inversões, triangulações, jogadas específicas, culminando nas finalizações. Ao final, os atacantes Breno Lopes e Gabriel Silva treinaram arremates diante dos goleiros Weverton, Jailson, Vinicius e Mateus.

O Palmeiras enfrenta o Santos neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O clube alviverde, atual quinto colocado da competição com 37 pontos, encerra a preparação para o clássico na tarde desta sexta-feira.