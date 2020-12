Sem público, Palmeiras deixa de arrecadar R$ 22 milhões com bilheteria nos mata-matas em 2020

O Palmeiras da atual temporada chegou até a final do Campeonato Paulista e, por enquanto, está nas semis da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Sem público, estar nas fases agudas das competições de mata-mata com estádio vazio representa uma perda considerável de bilheteria.

>> Lewandowski levou o prêmio! Relembre os últimos vencedores do The Best

Para efeito de comparação, o LANCE!/NOSSO PALESTRA usou o ano de 2018 como parâmetro, quando o Verdão também alcançou as mesmas fases eliminatórias nos três torneios: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores.

A arrecadação bruta nos nove jogos eliminatórios como mandante gerou uma receita de R$ 22,2 milhões. Deste valor, R$ 15,5 milhões entraram para os cofres do clube descontando os custos. Foram sete partidas no Allianz Parque e outras duas no Pacaembu.

>> Confira os semifinalistas da Libertadores 2020

Até o momento, o Palmeiras teve déficit de R$ 418 mil nos sete compromissos em mata-matas no Allianz em 2020, contra Santo André, Ponte Preta e Corinthians (Paulista), Red Bull Bragantino e Ceará (Copa do Brasil) e Delfín e Libertad (Libertadores). Incluindo os confrontos sem público desde a volta do futebol, em julho, o prejuízo verde supera R$ 1,5 milhão.

O valor total não inclui o borderô do jogo contra o Bahia, sábado (12) passado pelo Brasileiro, uma vez que a CBF ainda não publicou os dados. De acordo com o Estatuto do Torcedor, a entidade tem 72 horas úteis para divulgar as informações.

O prejuízo não é só financeiro. Nos compromissos eliminatórios de dois anos atrás o Palmeiras levou ao Allianz e Pacaembu 295 mil pessoas, com média de 32.857 torcedores. A média geral do Verdão em casa é de 30.815 – até o jogo contra o Guaraní (PAR), o último com público.

Palmeiras em mata-matas em 2018:

Paulistão

Palmeiras 5×0 Novorizontino (quartas no Allianz)

Público: 25.446

Renda bruta: R$ 1.471.899,40

Renda líquida: R$ 906.658,17

Palmeiras 1×2 Santos (semi no Pacaembu)

Público: 34.743

Renda bruta: R$ 1.327.610,00

Renda líquida: R$ 761.449,35

Palmeiras 0x1 Corinthians (final no Allianz)

Público: 41.227

Renda bruta: R$ 4.001.277,68

Renda líquida: R$ 2.882.866,27