Sem saber de segredo, Fred trai Clara e engata caso com Capitu · .

Fred (Luigi Baricelli) e Capitu (Giovanna Antonelli) voltarão a ficar juntos em Laços de Família, mas tudo no sigilo. Numa festa, os dois irão para um local reservado e trocarão beijos quentes. Mas o rapaz ainda não terá terminado seu casamento e não saberá a verdade sobre a vida dupla de Capitu.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Fred chegará no haras para curtir a festa beneficente oferecida por Alma (Marieta Severo), e a vizinha amante já estará lá. Ela confessará ao pai que está preocupada, pois Orlando (Henri Pagnocelli) também foi à festa, mas abrirá um sorriso ao encontrar o filho de Helena (Vera Fischer).

Sem que o ex-cliente veja, Fred e Capitu sairão juntos para uma caminhada ao luar, numa estrada do haras sem ninguém ao redor. Eles darão as mãos e em seguida se sentarão juntinhos e abraçados debaixo de uma árvore. “Será que se aparecer uma estrela cadente e eu fizer um pedido, ele vai se realizar?”, perguntará a filha de Paschoal (Leonardo Villar).

“Se você pedir com muita força, claro que vai. Só que não pode olhar pra mim, tem que olhar para o céu”, responderá Fred, enquanto os dois se olham, apaixonados. Capitu dirá que nem acredita que eles estão juntos. “Nem eu. Parece um sonho”, falará ele. O casal engatará um beijão.

No entanto, Fred ainda estará casado com Clara (Regiane Alves), apesar de viver em crise e cheio de insatisfação com ela. Capitu, por sua vez, continuará escondendo de todos que é prostituta na noite carioca.

