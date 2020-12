Sem sotaque português: Vasco demite Ricardo Sá Pinto e Zé Ricardo deve assumir

Chegou o fim da linha para Ricardo Sá Pinto no Vasco. O treinador português foi demitido após reunião ao longo da última segunda-feira, entre o atual presidente do clube, Alexandre Campello, o atual vice-presidente de futebol, José Luis Moreira – este um dos únicos defensores do trabalho do ex-atacante até então – e o mandatário eleito, Jorge Salgado. Para o lugar dele, Zé Ricardo é o favorito para assumir.

Sá Pinto deixa o Vasco com três vitórias (duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana) em 15 partidas. Ele substituiu Ramon Menezes, que foi sacado em meio à queda de rendimento de uma equipe que chegou a liderar a principal competição do país.

Mas com Sá Pinto o time despencou na tabela e o rendimento passou longe de melhorar. Pouco se viu de avanço na equipe. Além dele, deixam o clube os auxiliares diretos. A comissão portuguesa que ficou cerca de dois meses era uma das que tinham um dos maiores salários no Brasil.

O Vasco, agora, corre para confirmar um novo treinador. A equipe está na 17ª posição, com 28 pontos.