Sem Soteldo, Santos continua preparação para enfrentar o Boca Juniors

Yeferson Soteldo foi desfalque do Santos no treino da manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o primeiro dos titulares em campo após o empate em 1 a 1 com o Ceará. O camisa 10 se queixou de uma indisposição e ficou na área interna.

Soteldo, inclusive, pode ser opção no banco de reservas contra o Boca Juniors no dia 6 de janeiro, em La Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores da América.

Na última entrevista coletiva, o técnico Cuca elogiou o atacante Lucas Braga e falou sobre a importância de ter boas opções no banco de reservas.

“Sabemos que Boca tem muita força pelo lado do campo. Jogadores foram bem contra o Grêmio, como o Lucas Braga. Um dos melhores da partida pelo lado. Compete, deixa time encorpado. Temos que pensar no melhor. O melhor às vezes é ter boas opções no banco. Vamos pensar bem, estudar bem como joga o Boca. “Estrategear” e fazer grande partida”, disse o treinador.

Cuca testará várias alternativas antes da decisão. O técnico deve contar com Lucas Veríssimo e Luan Peres, além do trio Pará, Madson e Jobson, desfalque diante do Ceará.