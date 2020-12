SEMFAZ Penedo lança calendário fiscal para 2021

A Secretaria Municipal da Fazenda de Penedo publicou nesta quarta-feira, 2 de dezembro, no Diário Oficial do Município, a Portaria SEMFAZ nº 007/2020 que estabelece as datas de lançamento, os prazos e as condições para o pagamento dos tributos municipais no ano calendário 2021.

De acordo com o documento, os pagamentos de IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano e SSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza podem ser parcelados em até seis vezes.

Com relação ao IPTU, a primeira parcela vence em 31 de maio de 2021, sendo essa data também o prazo limite para o contribuinte receber o desconto de 20% ou 25% para pagamento integral do tributo.

Ainda de acordo com a portaria, a SEMFAZ Penedo enviará os respectivos carnes para pagamento aos endereços declarados pelos contribuintes.

Informando também que no caso de não recebimento do carnê, o contribuinte deverá retira-lo na sede da Superintendência Fazendária do Município, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 284, centro; até a data de vencimento ou por meio do site oficial www.penedo.al.gov.br.

A referida portaria pode ser acessada por meio do seguinte link.

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)