A cantora Lexa concluiu a graduação em marketing após anos de estudo. No Instagram, a funkeira dividiu o momento de felicidade com os fãs. Apesar da carreira de sucesso na música, a artista abriu o coração ao falar sobre a realização pessoal em conquistar o tão sonhado diploma. “Sempre quis me formar”, assumiu.

“Mais uma conquista. Nossa, gente, tô tão feliz, tão grata a Deus, a tudo. Sempre quis me formar, sempre foi um desejo do meu coração e, agora, eu consegui”, comemorou em vídeos publicados no Stories da rede social.

A artista falou sobre os momentos intensos que viveu ao dividir a rotina de shows com as horas reservadas para o estudo. “[Ficava] Estudando para as provas no meio dos shows. Eu ia para os shows e, em vez de eu dormir no avião, eu ia estudando. Às vezes eu podia descansar e estava estudando”, contou Lexa.

Por conta da pandemia da Covid-19, Lexa precisou abandonar os trabalhos nos palcos e conseguiu dedicar um tempo maior à conclusão do curso.

Confira os posts da cantora a seguir: