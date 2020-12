Sensação de 16 anos do Borussia Dortmund tem última chance para quebrar recorde na Champions League

O nome de Youssoufa Moukoko foi muito falado nas últimas semanas, uma vez que o atacante do Borussia Dortmund completou 16 anos de idade a menos de um mês, o que o deixou habilitado a disputar as principais competições pelo time principal.

Na Bundesliga, isso já ocorreu. Em 21 de novembro, ele tornou-se o atleta mais jovem a atuar no campeonato na história (16 anos e um dia) ao entrar aos 40min do segundo tempo da vitória sobre o Hertha Berlin por 5 a 2.

Nos dois finais de semana seguintes, Moukoko iria novamente a campo e teve cada vez mais minutos. Na derrota para o Colônia por 2 a 1, entrou aos 22min do segundo tempo; já no empate com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1, o camisa 18 disputou o segundo tempo inteiro.

Enquanto isso, o atacante vive a expectativa também de ser o recordista na Champions League, depois de ter ficado no banco durante os 90 minutos dos dois últimos jogos do Dortmund: triunfo sobre o Brugge por 3 a 0 e empate com a Lazio por 1 a 1.

Nesta terça-feira, o jogador terá mais uma chance de ser, aos 16 anos e 18 dias, o mais jovem a entrar em campo no torneio europeu. Já classificados às oitavas de final, os aurinegros visitam o Zenit na Rússia pela última rodada da fase de grupos, em busca do primeiro lugar da chave diante de um adversário que já está eliminado e sem chances de ir à Europa League.

Youssoufa Moukoko comemora após marcar pelo Borussia Dortmund sub-19 Getty Images

A oportunidade para Moukoko, no entanto, será a sua última de quebrar o recorde. Isso porque a primeira data das oitavas de final é 16 de fevereiro de 2021, quando o atacante terá 16 anos e 88 dias. Celestine Babayaro estabeleceu o recorde atual ao defender o Anderlecht contra o Steaua Bucareste em 23 de novembro de 1994, quando tinha 16 anos e 87 dias.

Nascido em Yaoundé, em Camarões, no dia 20 de novembro de 2004, o atacante, que também possui nacionalidade alemã e inclusive já defendeu a seleção sub-20 do país europeu, somou 88 jogos pelas categorias de base do Dortmund (equipes sub-17 e sub-19) e anotou 141 gols, uma média de 1,6 por partida.

Um destes tantos gols foi na Uefa Youth League (Champions League sub-19) em outubro de 2019, quando balançou a rede da Inter de Milão aos 14 anos, dez meses e 29 dias, tornando-se o mais jovem a marcar no torneio.

Quanto ao recorde de gol na Champions League em si, este pertence a Ansu Fati, que marcou pelo Barcelona conta a Inter de Milão em 10 de dezembro de 2019, aos 17 anos e 40 dias. Assim, Moukoko terá um bom tempo para conseguir o feito, ainda que não entre em campo contra o Zenit.