Sensação de La Liga tem polêmica envolvendo troca de nome do estádio por alusão à ditadura

A temporada espanhola começou de forma diferente, com gigantes tropeçando sucessivamente e liderança da Real Sociedad. Mas uma equipe em especial tem chamado muita atenção pela posição que ocupa na tabela, o Cádiz.

Atual campeão da segunda divisão, o sexto colocado recebe o Barcelona neste sábado (5), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App a partir de 16h55, em um duelo direto na tabela de classificação.

De volta à elite 14 anos depois do traumático rebaixamento em 2006, a equipe vive uma temporada dos sonhos. Além do bom início com 15 pontos em 11 jogos, o time conseguiu derrotar o Real Madrid na capital espanhola.

Mas nem tudo são rosas na vida do clube. Atualmente, seu estádio passa por um processo de mudança de nome por conta de uma determinação do prefeito da cidade, José Maria González Santos.

Acontece que o local recebe o nome de Ramón de Carranza, almirante espanhol que se uniu às tropas do ditador Francisco Franco na eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi prefeito de Cádiz em duas ocasiões antes de sua morte, em 1937.

Esta decisão se dá por conta da Lei da Memória Histórica, de 2007, que faz com que exista o direito de medidas serem estabelecidas em favor das pessoas que foram perseguidas, torturadas ou mortas durante a ditadura e guerra civil.

Moradores da cidade e torcedores do clube se dividiram quanto à decisão do prefeito. Agora, novos nomes serão sugeridos e escolhidos por decisão popular.

Além do estádio, Ramón de Carranza também foi homenageado no nome do tradicional torneio amistoso de pré-temporada, que já foi vencido por Palmeiras, Flamengo, Vasco, Atlético-MG e Corinthians.