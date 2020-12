‘Senti rancor de mostrar que tinham errado comigo’

Depois de uma temporada vitoriosa sob o comando do Flamengo, Jorge Jesus voltou ao Benfica. No entanto, o retorno do Mister não começou nada bem.

Os Encarnados, logo de cara, foram eliminados da Uefa Champions League na fase preliminar. E o algoz do clube português era um velho conhecido. Andrija Zivkovic, autor do segundo gol do PAOK na vitória por 2 a 1, havia sido dispensado pelo Benfica semanas antes do confronto pela torneio europeu.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em entrevista ao Mozza Sport, o sérvio relembrou o gol marcado pelo PAOK e a sensação de ter feito o gol que classificou os gregos diante do seu ex-clube.

“Foi realmente incrível, embora soubesse que poderia acontecer quando entrei no jogo. Foi uma sensação estranha, claro, sentia aquele rancor sérvio de mostrar a eles que tinham errado comigo. Claro que, por respeito ao clube, não quis festejar, mas esse gol foi o indício que tinha escolhido o caminho certo”, revelou.

Ao todo, foram quatro anos defendendo o Benfica. Considerado um dos maiores valores ´servios dos últimos anos, Zivkovic relembrou o tempo que defendeu as cores das Águias.

Andrija Zivkovic em ação pelo PAOK, da Grécia Getty Images

“Sei que pode parecer estranho, mas acho que não tive a oportunidade certa no Benfica. Ou melhor, tive, mas depois de algum tempo fui afastado e não joguei. Não sei qual foi o motivo. Mas sempre dei 100 por cento de mim, sempre me dediquei ao máximo nos treinos”.

Sobre o PAOK, clube o qual tem contrato até 2022, Zivkovic revelou que fez a escolha certa ao optar por ir ao clube grego.

“Ainda sou jovem, tenho 24 anos, o melhor momento está à minha frente, e amadureci como pessoa. Não quero fazer nada estúpido agora. O mais importante para mim é jogar e é por isso que acho que fiz uma ótima escolha ao vir para o PAOK”, finalizou.

Nesta terça-feira (29), o Benfica terá importante desafio pelo Campeonato Português contra o Portimonense, no Estádio da Luz, em busca da recuperação após a derrota para o maior rival na última semana.

O time de Jorge Jesus é o terceiro colocado, cinco pontos atrás do líder Sporting, mas com um jogo a menos que os rivais, invictos na disputa.