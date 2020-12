‘Senti última suspirada’ · .

Em A Fazenda 12, Mateus Carrieri desabafou sobre a morte de um dos seus cachorros. Nesta terça-feira (8), em conversa com Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Jojo Todynho e Lidi Lisboa, o ator disse que o animal morreu da mesma forma retratada no filme Marley e Eu (2008). “Senti a última suspirada”, relembrou.

“Meu cachorro que mais gostei, o bernese [raça canina], morreu três meses depois que assisti Marley, do mesmo jeito. Fui lá no veterinário, deu uma ‘injeçãozinha’. Senti a última respiração dele”, explicou o veterano, enquanto Lipe e Stéfani lamentavam o relato.

“Ele já não fazia nada. Antes de levar para o veterinário, passava em frente ao Ibirapuera e ele ficava doido, adorava ir lá. Parei no mesmo lugar, abri a porta [e o animal não demonstrou reação positiva, ficou] deitado, frustrado. Falei: ‘Tenho que levar [no veterinário], não tem jeito. Mesma coisa [do filme], fiquei com ele e senti a última suspirada”, complementou o ator.

“Mas é a melhor coisa para o cachorro”, opinou o ex-MTV. “Não cara, ele nunca ficou doente, nunca levei no veterinário, só dei vacina. Nunca me deu uma despesa de veterinário, nada! Em três meses, ele definhou”, disse o aliado da funkeira. Durante a conversa, Mateus afirmou que a causa da morte do animal foi um câncer generalizado.

“Jurei que nunca mais ia ter cachorro, fiquei anos sem cachorro. Só peguei o Rocky agora porque as meninas insistiram muito, mas não queria de jeito nenhum”, pontuou o peão.

Confira os vídeos:

Mateus conta sobre as dificuldades que enfrentou quando seu cão adoeceu 👀🐶 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/KT42X8iCzJ

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 8, 2020

E o assunto na Fazendola é pet. Os peões contam sobre a relação com seus cães 👀🐶🥰 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/ycBXO0UAYG

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 8, 2020

