Jakelyne Oliveira, eliminada da semana de A Fazenda 12, admitiu que repensou sobre sua relação com Mariano dentro do reality da Record. “Será que eu estava sendo trouxa?”, questionou. Segundo ela, ao ver as dúvidas do público, ela analisou a questão. No entanto, concluiu que o que viveu foi verdadeiro. “O que importa para mim é o que eu senti lá dentro”, disse.

A 12ª eliminada participou do quadro A Fazenda – Última Chance, no Hora do Faro, da Record, neste domingo (6), e foi sabatinada por Leo Dias, Fabíola Gadelha, Victor Sarro e a ex-peoa Thayse Teixeira, de A Fazenda 11.

Ao rever o vídeo de sua eliminação e a reação do sertanejo ao ver que ela estava fora da competição –ele bateu palmas ao ver Biel entrar na sede–, a influenciadora digital considerou que o parceiro ficou chateado por sua saída. “Acho que foi um misto de emoções igual o Mion falou na hora. Acredito, sim, que ele ficou triste”, observou.

Leo Dias, então, questionou se ela não se decepcionou com a reação fria do cantor. “Eu acreditava um pouquinho nesse relacionamento”, disse o jornalista. “Tudo bem você não acreditar. Mas eu acho que quem tem que acreditar nessa história toda sou eu e ele. Me desculpa”, rebateu a Miss Brasil 2013.

Fabiola argumentou sobre o fato dela não se importar se foi ou não usada dentro do reality. “Tudo bem você saber que foi uma estratégia? Que ele te usou?”, pontuou.

“Não é saber. Porque até o momento, ninguém me provou nada. A partir do momento que vocês me provarem alguma coisa, eu posso me posicionar. Agora, está tudo bem. Sabe por que? Porque eu não posso mandar no sentimento do outro. Eu fui sincera”, considerou.

“E se você descobrir?”, continuou Fabíola. “Se eu descobrir, a gente volta a conversar. Até agora são suposições”, respondeu. Os entrevistadores perguntaram se ela sentia reciprocidade de Mariano.

Nesse momento, ela admitiu que fora da competição repensou o namoro com o peão. “Sabe o que acontece? Eu até falei isso: ‘Gente, será que eu estava sendo trouxa esse tempo todo?’. Mas sabe o que parei para pensar? Por que eu não fui trouxa? Porque vocês podem estar julgando como não foi verdadeiro, como fake ou como ele pode ter me usado. Mas eu fui verdadeira. Eu senti esse sentimento dele”, afirmou.

“Eu acho que ele é uma pessoa um pouco mais fria em relação a mim porque eu sou muito amorosa. O que importa para mim é o que eu senti lá dentro. O que foi passado aqui fora, cada um vai ter uma perspectiva. Eu senti, eu gostei, eu me apeguei e senti reciprocidade”, finalizou.

Veja vídeos de Jakelyne Oliveira na Hora do Faro:

Jakelyne assiste à reação de Mariano ao descobrir que a peoa foi eliminada de #AFazenda12 e rebate crítica de Leo Dia sobre seu relacionamento dentro da sede 👀 #JakelyneNoFaro#HoraDoFaropic.twitter.com/EKgWz2uFvd

— Hora do Faro (@horadofaro) December 6, 2020

O tipo de pergunta que a gente se faz o tempo todo na vida, né? 🙃 #JakelyneNoFaro#HoraDoFaropic.twitter.com/1O229stNnu

— Hora do Faro (@horadofaro) December 6, 2020

EITA! Jake responde sobre susposto beijo na boca dado em Lipe 🤐 #JakelyneNoFaro#HoraDoFaropic.twitter.com/qSs2Quvql4

— Hora do Faro (@horadofaro) December 6, 2020

Fabíola Gadelha faz pergunta polêmica à Jakelyne! Será que a Miss manipulou Tays? 😮 #JakelyneNoFaro#HoraDoFaropic.twitter.com/EfgkUuzR98

— Hora do Faro (@horadofaro) December 6, 2020

Fabíola Gadelha faz pergunta polêmica à Jakelyne! Será que a Miss manipulou Tays? 😮 #JakelyneNoFaro#HoraDoFaropic.twitter.com/EfgkUuzR98

— Hora do Faro (@horadofaro) December 6, 2020

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.