‘Sereia’ confessa que filho é de Zeca · .

Ritinha (Isis Valverde) contará seu grande segredo em A Força do Querer. A “sereia” confessará a Bibi (Juliana Paes) que Ruyzinho (Lorenzo Souza) não é filho de Ruy (Fiuk). Depois de descobrir que Cibele (Bruna Linzmeyer) tentou fazer um exame de DNA no bebê, a nortista pedirá ajuda para evitar que a verdade venha à tona na novela das nove.

A conversa entre as duas protagonistas do folhetim de Gloria Perez acontecerá a partir do próximo dia 28. A ex-noiva de Ruy terá tentado colher saliva de Ruyzinho para fazer um exame de DNA. Ela acredita que a criança não é herdeira da família Garcia.

Com medo de ser pega, Ritinha abrirá o jogo com a manicure. Em uma conversa com a mulher de Rubinho (Emilio Dantas), a “sereia” contará sobre a época em que descobriu a gravidez: “Desde menina que eu namoro o Zeca [Marco Pigossi]. E aí Ruy foi pra Parazinho com o pai dele e ficou me abicorando, atrás de mim feito sombra. Entendestes?”.

Ela explicará à amiga que decidiu não contar sobre a gestação para Zeca por temer que o caminhoneiro desistisse do casamento. Como a nortista sempre era vista de conversa com o playboy da família Garcia, os vizinhos poderiam envenenar o personagem de Marco Pigossi contra ela.

Porém, quando ela foi obrigada a fugir de Parazinho para ficar com o irmão de Ivana (Carol Duarte), a história mudou de figura. “Eu tive que falar que o filho era de Ruy”, explicará a morena.

Pedido de ajuda

Desesperada, Ritinha também contará a Bibi que Cibele desconfia da paternidade de Ruyzinho e tentou colher uma amostra da saliva do menino. “E o que você vai fazer?”, questionará a mãe de Dedé (João Bravo).

“Eu vou pegar o DNA de Ruy e fazer o exame. Quem nesse mundo vai falar que Ruyzinho não é filho de Ruy?”, esclarecerá a nortista. Confusa, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) não terá certeza de que a estratégia funcionará.

Mesmo com a incerteza da amiga, a personagem de Isis Valverde implorará por ajuda para conseguir fazer seu plano dar certo. “Você tem que me ajudar, antes que a Cibele faça o teste de DNA”, pedirá, desesperada.

