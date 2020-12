Série de Obi-Wan no Disney+ terá retorno de Hayden Christensen como Darth Vader · .

Hayden Christensen está de volta ao universo de Star Wars. O ator retornará ao papel do icônico vilão Darth Vader na minissérie de Obi-Wan Kenobi que será exibida no Disney+. É a primeira vez que ele participa de uma produção da franquia desde Star Wars: A Vingança dos Sith (2005), o Episódio 3.

Ewan McGregor também retornará como Obi-Wan. A série se passará 10 anos depois dos acontecimentos do Episódio 3. Não foram confirmados quantos episódios terá a produção.

Veja abaixo a primeira prévia da atração:

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Os próximos anos serão repletos de novidades no universo de Star Wars. Durante apresentação para os acionistas da Disney, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy anunciou 11 produções baseadas na criação de George Lucas, entre filmes e séries.

Confira abaixo os próximos lançamentos de Star Wars:

Ahsoka

A primeira série anunciada no evento é um derivado do carro-chefe do Disney+, The Mandalorian. Ahsoka será centrada na personagem Ahsoka Tano, apresentada na animação Clone Wars e que apareceu pela primeira vez em live-action na pele da atriz Rosario Dawson.

Rangers of the New Replubic

Criada por Jon Favreu, Rangers of the New Republic é a segunda série que se passará na mesma época de The Mandalorian.

Andor

Diego Luna retorna como Cassian Andor, seu personagem em Rogue One: Uma História Star Wars (2016), em Andor. A série começou a produção em novembro deste ano e estreia no serviço de streaming em 2022.

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Bad Batch será a nova série de animação no universo de Star Wars. Ela se junta aos sucessos Clone Wars, Rebels e Resistance.

Star Wars: Visions

Vision será uma antologia com vários curtas de animação situados no mundo de Star Wars. Com estreia prevista para 2021, a produção terá criadores de animes envolvidos no projeto.

Lando

Um dos personagens favoritos dos fãs nos filmes originais também ganhará uma série para chamar de sua. Lando será focada em Lando Calrissian, vivido na primeira trilogia e em Ascenção Skywalker (2019) por Billy Dee Williams.

The Acolyte

Criada por Leslye Headland, The Acolyte será um suspense situado no universo de Star Wars com personagens inéditos. A trama se passará nos últimos dias da República, ou seja, durante os episódios 1 e 3.