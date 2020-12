Série de Shonda Rhimes na Netflix, Bridgerton ganha trailer oficial; confira · .

A Netflix divulgou o trailer oficial de Bridgerton, a primeira série da parceria entre o serviço de streaming e a produtora Shonda Rhimes, criadora do drama médico Grey’s Anatomy. Na prévia, a protagonista Daphne (Phoebe Dynevir) precisa lidar com as fofocas da nobreza britânica do século passado.

Baseada na série literária escrita por Julia Quinn, a trama gira em torno de Daphne Bridgerton (Phoebe), a filha mais velha da poderosa família Bridgerton, que está prestes a fazer sua primeira aparição em busca de um casamento. A vencedora do Oscar Julie Andrews empresta sua voz a Lady Whistledown, a narradora da história.

Chris Van Dusen, que trabalhou com Shonda tanto em Grey’s Anatomy quanto em Scandal (2012-2018), atuará como showrunner na nova produção. Bridgerton estreia na plataforma em 25 de dezembro.

Assista ao trailer completo e legendado de Bridgerton abaixo: