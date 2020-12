Série do Gavião Arqueiro no Disney+ terá a nova Viúva Negra dos cinemas · .

Depois de Hailee Steinfeld ser confirmada como a Kate Bishop de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro no Disney+ teve outros nomes importantes divulgados que farão parte da produção. Entre eles está Florence Pugh, que será apresentada como Yelena Belova no filme da Viúva Negra (2021) e futura substituta de Scarlett Johansson no papel da heroína.

Segundo a revista Variety, a atriz britânica de 24 anos terá a companhia de Vera Farmiga (Bates Motel), que interpretará Eleanor Bishop, a milionária mãe de Kate (Hailee). Fra Fee (Os Miseráveis), Tony Dalton (Better Call Saul), Zahn McClarnon (Doutor Sono) e Alaqua Cox completam o time de novatos.

Ainda de acordo com a publicação, Fee viverá o vilão Kazi, um mercenário que nos quadrinhos da Marvel é conhecido como Palhaço. Já Dalton será Jacques Duquesne, o Espadachim, antigo mentor de Clint Barton (Jeremy Renner), o protagonista da série.

Entre os novatos, Hawkeye marcará a estreia de Alaqua em uma grande produção de Hollywood, seja em filmes ou séries de TV. Ela interpretará Maya Lopez, uma garota nativo-americana com a capacidade de copiar perfeitamente os movimentos de luta de outra pessoa. McClarnon viverá o pai de Maya, William Lopez.

A presença de Florence Pugh na série do Disney+ é uma novidade, mas não chega a ser surpreendente. No Universo Marvel, a Viúva Negra de Scarlett Johansson mostrou-se muitas vezes a grande aliada do Gavião Arqueiro de Jeremy Renner. Faz sentido que sua herdeira tenha algum tipo de ligação com o parceiro de sua mentora.

Jonathan Igla é o encarregado do roteiro de Hawkeye. Atualemente em produção, a série tem gravações ocorrendo em Atlanta e Nova York, nos Estados Unidos. Tanto Renner quanto Hailee já foram vistos em cena como Clint Barton e Kate Bishop.

Relembre abaixo o trailer de Viúva Negra, filme que marca a estreia de Florence Pugh nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel: