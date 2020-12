Série Yakuza, Among us e Skyrim chegarão no Xbox Game Pass

Uma boa notícia para os assinantes do Xbox Game Pass! Hoje (10), durante o The Game Awards, foi anunciado que Yakuza Remastered Collection (Yakuza 3, 4 e 5), Yakuza 6: The Song of Life, Among Us e Elder Scrolls V: Skyrim chegarão ao serviço!

.@XboxGamePass had a month ?? @EA Play on console & coming to PC Dec 15@DisneyPlus & @Discord Nitro Perks AND @ElderScrolls V: Skyrim, @AmongUsGame on PC, & Yakuza 3-6 coming soon Start your first 3 months of Ultimate for just $1: https://t.co/7zZ5h8UlOW#TheGameAwards pic.twitter.com/9bcSOzdtOc — Xbox (@Xbox) December 11, 2020

A coletânea remaster de Yakuza chega em 28 de abril de 2021 e Yakuza 6 em 25 de março para PC, porém, Among us e Skyrim ainda não ganharam data para chegar ao serviço.

E aí, curtiram as novidades do Xbox Game Pass? Contem para nós na seção de comentários!