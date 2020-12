Séries na Semana: estreia de Selena e retorno de Big Mouth na Netflix

Nesta semana, a Netflix estreia a primeira parte de Selena: A Série, focada na cantora e compositora Selena Quintanilla-Pérez. A trama deverá abordar os primórdios da artista até o estrelato, bem como sua morte, ocorrida em 1995.

Para interpretá-la, a atriz Christian Serratos, que havia interpretado Rosita Espinosa em The Walking Dead, foi escalada. Os primeiros episódios serão disponibilizados na próxima sexta-feira (4).

Além dessa série biográfica, a gigante do streaming também vai estrear outras produções. Entre elas, há o destaque para a 4ª temporada de Big Mouth, que promete trazer novos elementos à saga dos personagens, focando nos protagonistas enquanto eles ainda tentam lidar com a puberdade.

Em um comunicado oficial, lançado durante a confirmação desta 4ª temporada, Mike Moon, que coordena o departamento de animações da Netflix, afirmou que a série conseguia capturar a fase mais embaraçosa da vida de um jeito interessante, emocionante e hilário. Os novos episódios ficarão disponíveis no dia 4 de dezembro.

Na CBS, algumas séries importantes estão de volta. É o caso de SEAL Team, retornando para a 4ª temporada, MacGyver, estreando a 5ª temporada, e Blue Bloods começando a exibir sua 11ª temporada. Quem também desenvolve sua 11ª e última temporada é Shameless que retorna no domingo (6) na Showtime.

S.W.A.T., NCIS, FBI e FBI: Most Wanted também da CBS entrarão em um hiato de uma semana, retornando para novos episódios em 8 de dezembro. Já Superstore e The Blacklist, ambas da NBC, retornam apenas em 2021.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (30/11)

The Good Doctor — Episódio inédito (4×5)

Terça-feira (01/12)

Filmes que Marcaram Época: Natal — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Industry — Episódio Inédito (1×4)

A Teacher — Episódio Inédito no Hulu (1×6)

Big Sky — Episódio inédito (1×3)

The Haves and The Have Nots — Episódio inédito (8×2)

Quarta-feira (02/12)

SEAL Team retorna para sua 4ª temporada nesta quarta-feira. (Reprodução)Fonte: CBS

For Life — Episódio inédito (2×3)

SEAL Team — Estreia da 4ª temporada na CBS (4×1)

A Vida em Outros Planetas — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Quinta-feira (03/12)

Meredith poderá ter um novo reencontro no próximo episódio de Grey’s Anatomy (Reprodução)Fonte: ABC

As Five — Episódio inédito no Globoplay (1×4)

Grey’s Anatomy — Episódio inédito (17×4)

Station 19 — Episódio inédito (17×3)

Law & Order: Special Victims Unit — Episódio inédito (22×3)

Star Trek: Discovery — Episódio inédito na Netflix (3×8)

The Unicorn — Episódio inédito (2×3)

The Outpost — Episódio inédito (3×9)

A Million Little Things — Episódio inédito (3×2)

Sexta-feira (04/12)

Big Mouth está de volta na Netflix. (Reprodução)Fonte: Netflix

The Mandalorian — Episódio inédito (2×6)

Big Mouth — Estreia da 4ª temporada na Netflix

Selena: A Série — Estreia da Parte 1 na Netflix

Brava Beanie — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Reis de Joanesburgo — Estreia da 1ª temporada na Netflix

MacGyver — Estreia da 5ª temporada na CBS (5×1)

Blue Bloods — Estreia da 11ª temporada na CBS (11×1)

Sábado (05/12)

Apostando Alto — Episódio inédito na Netflix (1×15)

Caçadores de Demônios — Episódio inédito na Netflix (1×3)

Detention — Estreia da 1ª temporada na Netflix (1×1)

Domingo (06/12)

Shameless começa a exibir sua última temporada no próximo domingo. (Reprodução)Fonte: Showtime

Shameless — Estreia da 11ª temporada na Showtime (11×1)

Your Honor — Estreia da 1ª temporada na Showtime (1×1)

Caçadores de Demônios — Episódio inédito na Netflix (1×4)

Bob’s Burgers — Episódio inédito (11×9)

Os Simpsons — Episódio inédito (32×9)

Family Guy — Episódio inédito (19×9)

Bless the Harts — Episódio inédito (2×9)

Não deixe de comentar qual é a série que você mais quer assistir nesta semana.