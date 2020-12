Séries na Semana: retorno de O Mundo Sombrio de Sabrina, Cobra Kai e mais

A última semana de 2020 tem alguns destaques interessantes, além de diversas estreias e retornos nos primeiros dias de 2021. Um dos destaques é a 4ª e última temporada da série O Mundo Sombrio de Sabrina. Todos os episódios ficarão disponíveis a partir de 31 de dezembro de 2020 na Netflix.

Já a série Cobra Kai terá sua 3ª temporada lançada no streaming em 1º de janeiro de 2021. No mesmo dia, a Netflix ainda vai estrear a 2ª temporada da série mexicana Monarca, criada e produzida por Diego Gutiérrez. Enquanto isso, a BBC America exibirá “Revolution of the Daleks”, um episódio especial de Doctor Who para acalmar os fãs sobre o que vem por aí.

A ABC vai estrear novas temporadas para The Rookie e Last Man Standing em 3 de janeiro. No mesmo dia, a Fox estreia as séries Call Me Kat, protagonizada por Mayim Bialik, e The Great North, animação ambientada no Alasca.

Vale destacar que Pennyworth, da Epix, entra em hiato nesta semana e retorna apenas em 7 de março com o 5º episódio de sua 2ª temporada.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (28/12)

Último episódio da 2ª temporada de His Dark Materials será exibido nesta segunda-feira (28) na HBO. (Reprodução)Fonte: HBO

His Dark Materials — episódio inédito (2×7) season finale

Industry — episódio inédito (1×8) season finale

Terça-feira (29/12)

A Teacher — episódio inédito no Hulu (1×10)

The Haves and The Have Nots — episódio inédito (8×6)

Quarta-feira (30/12)

Yearly Departed — especial de fim de ano da Amazon Prime Video

The Expanse — episódio inédito na Amazon Prime Video (5×5)

Equinox — estreia da 1ª temporada na Netflix

Best Leftovers Ever — estreia da 1ª temporada na Netflix

Quinta-feira (31/12)

O Mundo Sombrio de Sabrina — estreia da 4ª temporada na Netflix

The Stand — episódio inédito (1×3)

As Five — episódio inédito na Globoplay (1×8)

Star Trek: Discovery — episódio inédito na Netflix (3×12)

Sexta-feira (01/12)

Doctor Who — episódio especial inédito “Revolution of the Daleks” na BBC America

Cobra Kai — estreia da 3ª temporada na Netflix

Monarca — estreia da 2ª temporada na Netflix

Headspace: Meditação Guiada — estreia da 1ª temporada na Netflix

Da decoração ao Makeover — estreia da 2ª temporada na Netflix

Disney Gallery: The Mandalorian — episódio inédito no Disney+ (2×2)

RuPaul’s Drag Race — estreia da 13ª temporada no VH1

3ª temporada de Cobra Kai chega nesta semana. (Reprodução)Fonte: Netflix

Sábado (02/12)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×9)

The Netflix Afterparty — episódio inédito na Netflix (1×1)

Domingo (03/12)

(Reprodução)Fonte: Fox

Call Me Kat — estreia da 1ª temporada na Fox

The Great North — estreia da 1ª temporada na Fox

The Rookie — estreia da 3ª temporada na ABC

Last Man Standing — estreia da 9ª temporada na ABC

The Watch — estreia da 1ª temporada na BBC America

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×10)

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×11)

Your Honor — episódio inédito (1×5)

The Outpost — episódio inédito (3×13) season finale

Não se esqueça, no entanto, de comentar qual é a série que você mais quer assistir nesta semana. Desejamos a todos um feliz ano novo!