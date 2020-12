Séries na Semana: retorno de The Expanse, estreia de The Stand e mais

Nesta semana, além de algumas estreias em clima natalino, o público verá o retorno de The Expanse, no Amazon Prime Video. A estreia da 5ª temporada está programada para a próxima quarta-feira, 16 de dezembro.

Outra produção que tem sido bastante aguardada é The Stand, baseada no livro homônimo de Stephen King, que ficou conhecido no Brasil como A Dança da Morte.

Estreando na quinta-feira (17) pelo streaming do CBS All Access, a série tem nomes como o de Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Amber Heard, James Marsden, Nat Wolff e Ezra Miller no elenco.

Na Netflix, destaque para a estreia das minisséries documentais Anitta: Made in Honório, focada na carreira da cantora brasileira, e O Estripador, que tenta entender como o serial killer conhecido como Estripador de Yorkshire desafiou as autoridades britânicas no final dos anos 1970.

Além delas, há ainda a estreia de Quebra Tudo: a história do Rock na América Latina, no dia 16 de dezembro, que investiga como algumas bandas importantes do rock latino-americano sobreviveram a tantos regimes ditatoriais e controvérsias.

Algumas séries que fizeram bastante sucesso via streaming, lançadas semanalmente, como The Flight Attendant, no HBO Max, e The Mandalorian, no Disney+, estão concluindo suas respectivas temporadas também nesta semana.

Enquanto isso, as séries da CBS NCIS, FBI: Most Wanted e FBI, que recentemente passaram por um hiato, retornam para novos episódios apenas em 2021. Na Fox, Os Simpsons e Bless the Harts também entram no hiato referente ao final de ano, continuando suas respectivas temporadas em 3 de janeiro.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (14/12)

Industry — episódio inédito (1×6)

Terça-feira (15/12)

A Teacher — episódio inédito no Hulu (1×8)

Big Sky — episódio inédito (1×5)

The Haves and The Have Nots — episódio inédito (8×4)

Por Trás Daquele Som — estreia da 2ª temporada na Netflix

Novo episódio de A Teacher será lançado no Hulu nesta terça-feira (15). (Reprodução)Fonte: Hulu

Quarta-feira (16/12)

The Expanse — estreia da 6ª temporada na Amazon Prime Video

For Life — episódio inédito (2×5)

SEAL Team — episódio inédito (4×4)

S.W.A.T. — Episódio inédito (4×6)

Como Acabar com o Natal: O Casamento — estreia da 1ª temporada na Netflix

Anitta: Made in Honório — estreia da 1ª temporada na Netflix

O Estripador — estreia da minissérie na Netflix

Quebra Tudo: a história do Rock na América Latina — estreia da minissérie na Netflix

Quinta-feira (17/12)

Público verá season finale de The Flight Attentant em 17 de dezembro. (Reprodução)Fonte: HBO Max

The Stand — estreia da 1ª temporada no CBS All Access

The Flight Attendant — episódio inédito na HBO Max (1×8) Season Finale

As Five — episódio inédito na Globoplay (1×6)

Summer Camp Island (Acampamento de Verão) — episódio inédito na HBO Max (3×5)

Grey’s Anatomy — episódio inédito (17×6)

Station 19 — episódio inédito (4×5)

Star Trek: Discovery — episódio inédito na Netflix (3×10)

A Million Little Things — episódio inédito (3×4)

Sexta-feira (18/12)

El Cid — estreia da 1ª temporada na Amazon Prime Video

Namorado de Natal — estreia da 2ª temporada na Netflix

On Pointe — estreia da 1ª temporada no Disney+

Sweet Home — estreia da 1ª temporada na Netflix

MacGyver — episódio inédito (5×3)

Blue Bloods — episódio inédito (11×3)

The Mandalorian — episódio inédito no Disney+ (2×8) Season Finale

The Mandalorian encerra sua 2ª temporada nesta semana. (Reprodução)Fonte: Disney+

Sábado (19/12)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×7)

Detention — episódios inéditos na Netflix (1×5 e 1×6)

Domingo (20/12)

Pennyworth exibe o episódio 2×2 no próximo domingo (20). (Reprodução)Fonte: Epix

Pennyworth — episódio inédito (2×2)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×8)

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×9)

Shameless — episódio inédito (11×3)

Your Honor — episódio inédito (1×3)

Family Guy — episódio inédito (19×9)

The Outpost — episódio inédito (3×11)

