Intérprete de Aurora em A Força do Querer, Elizângela foi execrada nas redes sociais por comparar a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus (Covid-19) ao assédio sexual. A atriz postou a imagem de um braço prestes a receber a injeção com os dizeres “penetração sem consentimento é estupro”. Ela foi duramente criticada por fãs. “É sério isso?”, questionou uma internauta.

A artista ainda incluiu um lema feminista na legenda, o que revoltou ainda mais uma série de seguidores. “Meu corpo, minhas regras”, escreveu a intérprete de 66 anos. A publicação chegou a receber um selo do Instagram com o aviso de que “esta foto pode apresentar conteúdo explícito ou de violência”.

Os comentários mais curtidos lembraram que os números de mortos e infectados pelo Sars-Cov-2 tem crescido nas últimas semanas em boa parte do Brasil. “Se for aprovada pela Anvisa, vou tomar. Nesse exato momento, a família da minha irmã está toda com suspeita dessa doença. Por mim, por minha família e amigos, vou tomar”, disse Vera Lúcia.

“És tão talentosa, tens um profissional exemplar. Mas pôr em risco as outras pessoas é fora do comum. Veja os seus amigos de profissão passando por internações por conta do vírus. Querida, respeito sua posição partidária, mas não entendo quando falamos de vida”, complementou Brunno Nunes.

Elizângela recebeu o apoio de alguns internautas, que também colocaram em xeque a eficácia da vacinação e propuseram tratamentos sem comprovação científica. Outros disseram que respeitam a posição da atriz. “Todos queremos que nossas opiniões sejam também respeitadas. Não precisa concordar”, concluiu Bel Cristina.

Em entrevista recente ao ., a atriz explicou que está isolada em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro. “Eu moro longe mesmo, estou acostumada mais a falar com as pessoas por aplicativo de mensagem e chamada de vídeo do que propriamente estar junto com elas”, disse na ocasião.

