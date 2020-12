Servant: 2ª temporada de série de M. Night Shyamalan ganha trailer

A Apple TV+ divulgou o trailer da 2ª temporada de Servant, série produzida e dirigida pelo cineasta M. Night Shyamalan. O drama de terror estrelado por Lauren Ambrose e Toby Kebbell ganhará novos episódios no início de 2021.

Servant é um thriller psicológico que acompanha um casal em luto após uma tragédia indescritível. O casal contrata a jovem babá Leanne (Nell Tiger Free) para cuidar do filho recém-nascido. Porém, trata-se de um boneco bastante realista, usado pela mãe para suprir a falta da criança falecida. As coisas ficam ainda mais tenebrosas quando uma força misteriosa e perigosa invade a casa da família.

O trailer mostra que a nova temporada terá um clima ainda mais misterioso e sombrio do que a primeira. No vídeo, podemos ver os acontecimentos após o final da temporada de estreia, mostrando Leanne, a babá interpretada por Free, que fugiu com o bebê/boneco do casal Dorothy e Sean.

Confira abaixo o trailer e a sinopse da 2ª temporada:

“Após o suspense da primeira temporada, a segunda temporada do thriller dá uma guinada sobrenatural. Enquanto Leanne retorna ao brownstone e sua verdadeira natureza é revelada, um futuro mais sombrio para todos está à frente”.

Shyamalan revelou já ter planejamentos para a 3ª e 4ª temporada da série: “durante a quarentena, elaboramos a conclusão de nosso programa”, disse o diretor. “Iniciamos nossa sala de roteiristas para as temporadas 3 e 4. Eu amo estar trabalhando neste programa”.

A 2ª temporada da série criada por Tony Basgallop estreia no streaming Apple TV+ no dia 15 de janeiro de 2021, com episódios lançados semanalmente na plataforma.