Sevilla vence Getafe e sobe na tabela do Campeonato Espanhol

Na manhã deste sábado, o Sevilla venceu o Getafe fora de casa por 1 a 0. O duelo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os visitantes iniciaram o jogo pressionando e mantendo a posse de bola. Ainda assim, não foi possível superar o sistema defensivo do Getafe durante a primeira etapa.

No segundo tempo, o cenário da partida foi semelhante, com o Sevilla enfrentando dificuldades para criar oportunidades. A insistência, no entanto, surtiu efeito, e aos 36 minutos Etxeita marcou contra, garantindo o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Sevilla chega a 19 pontos e sobe para a quinta colocação. Já o Getafe segue no 15º lugar com 13 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

🚨 Final del partido 🚨 Trabajadísima victoria del #SevillaFC que consigue llevarse los tres puntos de un campo difícil. ¡Seguimos, Sevilla! ⚪🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/9o5b1VdKx3 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 12, 2020

Confira outro resultado do Campeonato Espanhol deste sábado:

Valencia 2 x 2 Athletic Bilbao