Joyce (Maria Fernanda Cândido) mostrará que sua intuição não falha em A Força do Querer. Depois de mais uma briga com Ritinha (Isis Valverde) na novela das nove, a socialite será questionada por Simone (Juliana Paiva) sobre por que ela tem tanta repulsa da protagonista. Honesta, a rival de Irene (Débora Falabella) confessará que sente que a “sereia” não trará felicidade à família.

A conversa entre sobrinha e tia acontecerá a partir do próximo dia 21 no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Joyce já terá convidado Cibele (Bruna Linzmeyer) para conhecer Ruyzinho (Lorenzo Souza) em um momento em que Ritinha não estará em casa. Porém, a morena verá a cena e surtará.

Toda a família Garcia ficará contra a atitude da mulher de Eugênio (Dan Stulbach) já que Cibele se tornou persona non-grata depois de fazer uma denúncia falsa de violência doméstica contra Ruy (Fiuk). Preocupada com a família, Simone tentará colocar juízo na cabeça da tia teimosa.

“É muito difícil, sabe? Tudo o que faço é posto sob suspeita”, confessará a madame, sem entender a gravidade do convite que fez à ex-nora. A prima de Ivana (Carol Duarte) levantará um ponto importante da saiajusta.

Juliana Paiva em A Força do Querer

“Custa você parar de influenciar essas visitas da Cibele por aqui? A sua relação com a Ritinha é tão difícil, não precisa ficar botando mais ingredientes. E, sinceramente, eu não entendo a sua implicância com a garota”, questionará.

A patroa de Zu (Cláudia Mello) abrirá seu coração com a sobrinha e fará uma previsão sobre o futuro da família Garcia. “Ela vai não trazer felicidade pra gente”, pontuará. Porém, a filha de Silvana (Lilia Cabral) lembrará que a “sereia” trouxe Ruyzinho para a vida de todos.

“E eu amo meu neto. Não me pergunte o motivo, mas eu olho para essa menina e sinto. Intuição de mãe, sexto sentido, chame do que quiser”, reforçará a cunhada de Eurico (Humberto Martins), cismada.

Mesmo com a socialite cheia de predicados contra Ritinha, Simone pedirá que ela reflita sobre quem realmente está trazendo confusão ao lar da família. “Tô achando que você tá confundindo de nora, quem trouxe a tempestade pra dentro de casa foi a Cibele, não foi?”, provocará.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer. Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.