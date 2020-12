Shigeru Miyamoto revela que os seus filhos eram fãs da SEGA

Em recente entrevista ao The New Yorker, Shigeru Miyamoto, o criador das séries Super Mario Bros., The Legend of Zelda e muitas outras, revelou alguns detalhes bem curiosos sobre a sua vida particular, entre eles o fato de que os seus próprios filhos gostavam mais de jogar os games da concorrência!

Durante as décadas de 1980 e 1990, a Nintendo e a SEGA protagonizaram a maior batalha entre produtoras da história indústria, com direito a um marketing super agressivo e uma corrida tecnológica sem precedentes no que ficou conhecido como Console Wars (ou Guerra dos Consoles).

Indagado sobre como é a vida de celebridade dos videogames e como é a relação de sua família com os jogos, Miyamoto disse que “no que diz respeito aos meus filhos, eu tive a sorte de que eles sempre tiveram um ótimo relacionamento com os jogos. Nunca tive que ser rígido demais nem tirar os videogames deles.”

“Eles entendiam que os videogames eram meus e que eles estavam jogando emprestado, então eu poderia pegar de volta quando quisesse se eles não seguissem as regras. Então quando o tempo estava bom, eu sempre os motivava a ir brincar lá fora. Eles jogavam um monte de jogos da SEGA, por sinal!”

Quando o entrevistador pediu mais detalhes, Miyamoto riu e disse não sentir inveja deles. “Isso me inspirava a dar ainda mais duro no trabalho para tentar fazer com que eles preferissem os jogos que eu fazia. Eles gostavam muito dos jogos de corrida, como Out Run, mas também jogavam bastante Space Harrier.”