Shirlei comete deslize no trabalho e se dá bem; saiba como · .

Apesar de cometer um erro no trabalho, Shirlei (Sabrina Petragia) vai acabar se dando bem em Haja Coração. A empregada deixará o suflê que preparou para o jantar queimar, e Felipe (Marcos Pitombo) vai se divertir com a situação. O mocinho, então, convidará a funcionária para comer com ele em um restaurante japonês na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de quinta (17), a irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo) aparecerá falando com a mãe ao telefone enquanto vigia o forno. “Tá ficando um pouco estranho. Não era pra bater o molho bechamel com as claras?”, questionará ela.

Francesca (Marisa Orth) avisará que a filha deveria ter batido os ingredientes separados. “Ai meu Deus. Meu suflê ficou um tijolo e um pouco queimado também”, lamentará a doméstica. Assim que a jovem desligar o celular, o namorado de Jéssica (Karen Junqueira) entrará na cozinha.

“E esse cheirinho? É pra chamar o bombeiro?”, brincará o publicitário. “Eu tentei fazer um suflê pro jantar. Mas ficou duro, não dá pra comer. Mas eu posso fazer qualquer outra coisa. Tem ovo, vai um omelete? Tem macarrão também. Eu faço num instante”, dirá a vizinha de Apolo (Malvino Salvador).

“Não precisa, acho que não vai dar. Eu tenho que voltar pra Peripécia. Você tá com fome?”, perguntará o rapaz. A empregada afirmará que está, sim, com um pouco de fome. “Troca de roupa e vem comigo”, mandará ele. A mocinha não entenderá nada, mas obedecerá o patrão.

Shirlei e Felipe se aproximarão na trama

Jantar dos sonhos

Na sequência, os dois aparecerão em um restaurante. O filho de Vitória (Betty Gofman) vai reparar que a empregada não sabe usar o hashi. “Tem aquele cone [temaki], você pode comer ele com a mão”, sugerirá ele. “Acho que esse cone vai me salvar. Sou uma caipira mesmo, né? Eu acho que só comi japonês uma vez na vida no supermercado”, vai contar a jovem.

“Tô com uma vergonha. Eu fiz o senhor gastar com jantar e ainda tá pagando pra mim. Eu devia ter ido pra casa pra não incomodar”, continuará Shirlei. “Que nada. A Cris [Isadora Cruz] foi jantar com as amigas, a Jéssica tá com a mãe. Você tá me fazendo companhia. Ou tá chato jantar comigo?”, perguntará o personagem de Marcos Pitombo.

“Magina, tá um sonho… É… Tá um sonho comer num restaurante assim tão chique, tão bonito”, vai disfarçar a mocinha, que estará encantada com a bondade do patrão. Felipe ainda falará para a funcionária provar um tipo de sushi. “Será que eu vou conseguir pegar?”, duvidará ela.

O “príncipe encantado” vai aproximar a cadeira para ajudar a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes). “Me ensina”, pedirá a personagem de Sabrina Petraglia. Os dois vão ficar com os rostos bem próximos, e surgirá um clima na cena. Porém, eles serão interrompidos por um telefonema de Jéssica.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.