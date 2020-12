Shirlei escorraça Jéssica após proposta nojenta; saiba qual · .

Shirlei (Sabrina Petraglia) receberá uma proposta nojenta de Jéssica (Karen Junqueira) e responderá à altura em Haja Coração. A patricinha brotará na casa da filha de Francesca (Marisa Orth) e oferecerá dinheiro para que ela suma da vida de Felipe (Marcos Pitombo). Ofendida, a “Cinderela moderna” expulsará a malvada de sua casa na novela das sete da Globo.

A loira partirá para o embate após o ricaço pedir um tempo no namoro deles. A loira pensará que a faxineira está aproveitando o coração mole do rapaz para se aproximar dele e emplacar um romance.

Ao dar de cara com a ex-noiva do patrão na porta de sua casa, Shirlei a convidará para entrar, mas ficará sem entender o motivo da visita inesperada. “Vim pra dizer que você tem que sair da casa do meu noivo. Quero que você peça demissão”, ordenará a patricinha.

“Por que é que eu ia pedir demissão? Estou tão feliz trabalhando na casa do seu Felipe”, rebaterá a empregada. “Esse é o problema. Você está feliz demais naquela casa. Tomando liberdades que não deveriam”, justificará a vilã. Shirlei perguntará se toda a raiva de Jéssica é por causa da ajuda que Felipe ofereceu para levá-la ao ortopedista, e a patricinha soltará todo seu veneno.

“Você tem um problema na perna, sabe que não tem futuro na vida. Pessoas como você têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho, são limitadas. Aí, conheceu o Felipe, aproveitou que ele tem coração mole e ficou se fazendo de coitadinha”, disparará. “Você está usando sua deficiência física para ganhar a confiança dele! Mas o coração do Felipe é meu!”, completará a malvada.

Oferta financeira

Diante das acusações da rival, a mocinha tentará se defender, mas será surpreendida com uma proposta financeira para sair de vez do caminho de Felipe. “Quando você quer para sumir daquela casa? Fala logo, Shirlei, quanto? Qual é o seu preço?”, questionará Jéssica.

A personagem de Sabrina Petraglia reagirá ofendidíssima e expulsará a rival de sua casa. “Uma mulher arrogante, que se acha melhor que os outros! Só que melhor que eu a senhora não é! Sai da minha casa! Fora! Sai!”, mandará.

Antes de sair, Jéssica ameaçará a rival. “Se você comentar com Felipe que eu estive aqui, aí, garota, você se prepara que eu acabo com você”, dirá, no capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 4.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

