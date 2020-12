Shirlei flagra Adônis em situação constrangedora e o desmascara · .

Shirlei (Sabrina Petraglia) vai flagrar Adônis (José Loreto) no meio de uma mentira em Haja Coração. A mocinha verá o vizinho em uma ligação com um colega falando sobre a falsa vida de rico que leva. A jovem vai desmascarar o irmão de Apolo (Malvino Salvador) e se revoltará com ele na novela das sete.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima sexta (18), o mau-caráter receberá um telefonema de Guto (Daniel Tavares). Ele atenderá, sem perceber que a filha de Francesca (Marisa Orth) está atrás dele na calçada perto das casas de ambos.

“E aí, beleza? Eu tive que fazer um bate e volta pra Argentina. Minha mãe cismou de esquiar em Bariloche, cansou de ficar na fazenda. Coisas de mamãe”, mentirá o cara de pau. A irmã de Tancinha (Mariana Ximenes) ouvirá a conversa e se indignará.

O jovem cobrará uma dívida do filho de Nair (Ana Carbatti). “Faz o favor, deposita aquela graninha pra mim. Cinco paus pra você é troco, mas pra mim faz falta”, pedirá o rapaz.

O estudante fingirá que a ligação caiu antes de responder o colega. “Ferrou, como é que eu vou pagar esse otário?”, soltará ele em voz alta.

Shirlei vê Adônis mentindo ao telefone

“Mãe esquiando na Argentina? Fazendeira? Que horror, Adônis. Agora eu já entendi tudo. Você é uma farsa”, disparará Shirlei. O namorado de Carmela (Chandelly Braz) se assustará ao perceber que foi flagrado pela vizinha.

A mocinha vai se revoltar e chamará o rapaz de ingrato. “Você fica aí falando pra todo mundo que estuda, que vai pra faculdade, mas a verdade é que você gasta o dinheiro suado da dona Nair com aposta de cavalo, namoradinha”, dirá a empregada de Felipe (Marcos Pitombo).

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, o mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.