Shirlei pede demissão após ser xingada de pistoleira e manca · .

Shirlei (Sabrina Petraglia) não aguentará ser maltratada por Jéssica (Karen Junqueira) e pedirá demissão em Haja Coração. A empregada escutará a mau-caráter discutindo com Felipe (Marcos Pitombo) por ciúme dela. A loira xingará a funcionária de “pistoleira”, “desqualificada” e “manca” na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no sábado (26), o publicitário estará animado para levar a filha de Francesca (Marisa Orth) para uma consulta no ortopedista. “Ninguém nunca fez uma coisa dessas assim por mim. Minha mãe, coitada, ela é muito batalhadora, mas nunca teve dinheiro. E esse médico deve custar uma fortuna”, dirá a jovem, bastante emocionada.

“Com esse coração bom aí, você deve ter ajudado muita gente. Chegou a hora de alguém te estender a mão”, afirmará o rapaz, que dará a mão para a empregada. Nesse momento, Jéssica entrará no apartamento e verá os dois em clima íntimo. “Que é isso? Onde vocês pensam que vão?”, questionará a mimada, revoltada com a cena que terá flagrado.

A irmã de Tancinha (Mariana Ximenes) tentará se explicar, mas será impedida pela patroa. “Deixa o seu patrão responder, vai pra cozinha que é o seu lugar e prepara um café”, mandará a megera. “Não, fica, Shirlei. A gente tá de saída pro ortopedista. Mas a máquina de café expresso tá lá, voltou do conserto. Você fica à vontade pra fazer seu café”, rebaterá o publicitário.

Discussão tensa

A loira, então, pedirá para conversar a sós com o namorado, e eles irão para o quarto. “Você tava de mãos dadas com a Shirlei que eu vi. Você tá pegando a doméstica agora, é isso?”, perguntará a recalcada. O filho de Vitória (Betty Gofman) dirá que tudo não passou de um gesto de gentileza.

“Foi ela que te deu a mão, não foi? A doentinha que precisa de ajuda. Sonsa, isso sim. Ela nunca me enganou. A Shirlei tá dando em cima de você. A pobre coitada que não tem onde cair morta”, disparará a personagem de Karen Junqueira. A mocinha escutará a discussão e resolverá deixar o apartamento, aos prantos.

Karen Junqueira na novela das sete

Felipe pedirá para a namorada parar de gritar. “Manda a Shirlei embora dessa casa agora! Eu não quero mais essa pistoleira trabalhando aqui. Você mudou pra pior desde que essa desqualificada entrou nessa casa”, reclamará a malvada. “Olha como você fala com a Shirlei. Parece que não tem coração. Eu tô cansado disso. Você vai embora da minha casa agora”, repreenderá o rapaz.

“Você tá me mandando embora da sua casa por causa de uma doméstica? O que tá acontecendo com você? Tá na cara, ela tá fazendo servicinhos extras, né? Tá fazendo umas coisinhas aqui no seu quarto pra te agradar. Só isso explica você defender tanto essa manca”, se revoltará Jéssica.

O amigo de Henrique (Nando Rodrigues) arrastará a loira para fora do apartamento e exigirá que ela se desculpe com a funcionária. “Essa pobre tá querendo te seduzir, engravidar de você e depois te tirar dinheiro. É isso que essa gente faz”, dirá a amargurada. “Você vai embora da minha casa agora. E só volta aqui quando virar um ser humano de verdade”, mandará o rapaz.

Mocinho bondoso

Em seguida, ele procurará Shirlei pelo apartamento e encontrará um bilhete pregado na geladeira. “Desculpa, não dá mais pra trabalhar aqui. Obrigada por tudo”, terá escrito a irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo).

O personagem de Marcos Pitombo irá atrás da jovem e a encontrará chorando em um ponto de ônibus. “Não adianta fugir que eu te acho”, dirá ele. A mocinha deixará claro que não quer causar problemas na vida do patrão. “Por favor, entra no carro. Agora pra mim é uma questão de honra”, pedirá o mocinho.

A empregada acatará o pedido, e eles partirão para a consulta com o ortopedista. De longe, Jéssica aparecerá observando os dois. “Eu acabo com você, sua vagabunda perneta”, prometerá a vilã.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

Resumo dos Capítulos

Segunda, 21/12 (Capítulo 61)

Giovanni pede a Bruna que mantenha sigilo sobre o ataque que sofreu. Leonora, Rebeca e Dinalda vão a uma festa de subcelebridades. Aparício comenta com Ariovaldo que não consegue esquecer a atitude de Giovanni, que arriscou a vida para salvá-lo. Bruna fala mal de Camila para Giovanni.

Leonora fica chateada quando Rebeca é confundida com uma atriz e consegue acesso ao camarote vip durante a festa. Márcia avisa a Carol que precisa reportar ao Conselho Tutelar que ela e os irmãos estão em situação de risco. Jéssica estranha o comportamento de Felipe.

Terça, 22/12 (Capítulo 62)

Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no Grand Bazzar, e o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe pretende contratar um ortopedista para Shirlei e briga com o namorado. Tancinha escuta Apolo dizer a Adriana que deseja viajar logo para esquecê-la.

Apolo conversa com Tancinha e se arrepende de ter pedido para viajar. Beto pede a Adriana para agilizar a ida de Apolo para Miami. Giovanni diz a Shirlei que irá trabalhar no Grand Bazzar para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem o incriminou pela explosão do depósito.

Adriana avisa a Apolo que ele embarcará no dia seguinte para Miami. Enéas pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca se interesse por Agilson. Shirlei ouve quando Adônis mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é um mentiroso.

Quarta, 23/12 (Capítulo 63)

Fedora fica transtornada com o sumiço de Estelinha nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adônis oferece beijar Shirlei para ela não revelar suas mentiras para a família dele. Carol recebe flores de Murilo. Fedora é levada para uma clínica psiquiátrica. Apolo devolve a casa onde iria morar com Tancinha.

Beto perde a conta de um cliente para Henrique. Tancinha incentiva Francesca e Shirlei a irem à festa de despedida de Apolo. Francesca se interessa por Rodrigo. Rebeca fica surpresa ao ver Aparício como garçom em seu jantar com Agilson. Adônis fica nervoso ao ver Guto no coquetel de Apolo.

Quinta, 24/12 (Capítulo 64)

Adônis finge estar passando mal. Beto observa a festa de Apolo de longe para garantir que o piloto assine o contrato e fique distante de Tancinha. Penélope ensaia com Leonora como contará aos filhos sobre seu namoro com Henrique. Aparício sente ciúmes de Rebeca com Agilson. Guto paga a consulta médica de Adônis, e a dívida que o filho de Nair tem com ele aumenta.

Murilo convida Carol para tomar sorvete. Beto se assusta ao ver Tancinha entrando com Tito na festa de Apolo. Guto desconfia de Adônis e resolve segui-lo. Dinalda pergunta a Rebeca se ela esqueceu o faxineiro, sem perceber que Agilson está com a arquiteta. Giovanni e Camila se encontram no cinema.

Sexta, 25/12 (Capítulo 65)

Apolo desiste do contrato e Beto se desespera. Enéas chama Giovanni de terrorista no cinema e causa pânico ao redor. Bruna se esconde de Enéas e Camila. Camila fica zangada com Enéas e o deixa sozinho. Agilson diz a Aparício que Dinalda contou que Rebeca tem um romance com o faxineiro.

Aparício instrui Agilson a fazer Rebeca se abrir. Guto dá uma semana para Adônis pagar o que lhe deve. Adônis rouba dinheiro da gaveta de Nair e liga para ela dizendo que a casa foi assaltada. Agilson conta a Aparício que Rebeca sente desprezo por ele.

Penélope e Leonora não deixam Rebeca demitir Dinalda. Adônis perde todo o dinheiro que roubou de Nair no jogo. O psiquiatra diz a Aparício que Fedora tem um quadro agudo de dependência virtual. Apolo sugere a Tancinha que os dois se casem na vila.

Sábado, 26/12 (Capítulo 66)

Aparício fica feliz por Giovanni aceitar o emprego no Grand Bazzar. Camila confessa a Ariovaldo que ainda gosta de Giovanni. Shirlei escuta Jéssica falando mal dela para Felipe. Felipe expulsa Jéssica de sua casa. Aparício anuncia a contratação de Giovanni no Grand Bazzar.

Lucrécia fica feliz com a companhia de Camila na sua aula de canto. Penélope diz aos filhos que gostaria de jantar com eles para contar uma novidade. Carmela incentiva Beto a não desistir de Tancinha. Penélope fica preocupada quando a médica de Tamara libera a filha para voltar a correr.

Felipe e Shirlei se animam ao ouvir do médico que o problema da perna pode ser corrigido. Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora enquanto ela estiver internada. Giovanni confessa a Bruna que aceitou o emprego para investigar Aparício e provar sua inocência. Francesca se surpreende ao saber que o filho está trabalhando no Grand Bazzar.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

