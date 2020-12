Shopping Gift Guide: Google lança ferramenta para busca de presentes

Visando facilitar a vida dos consumidores, a Google revelou o Shopping Gift Guide nesta quarta-feira (2). Em destaque, o serviço realiza buscas de presentes de acordo com perfis de público, compara preços de produtos e até indica lojas nas proximidades.

A princípio disponível para o público norte-americano, a página usa as principais tendências para realizar indicações de itens. Dessa forma, ela será uma ótima ferramenta para as compras de Natal.

Shopping Gift Guide indica produtos de acordo com o personalidade da pessoa.Fonte: Google/Divulgação

Em inglês, a página do Shopping Gift Guide separa o público em sete grupos. Assim, eles são divididos como Chefs, Atletas, Tecnológicos, Decoradores, Gurus do Bem-Estar, Gamers e Crianças.

Ao clicar na categoria, o usuário encontrará sugestões de presentes com base nos itens mais pesquisados por pessoas com o mesmo perfil. Por exemplo, o menu dos Chefs apresenta apenas acessórios de cozinha, como cafeteiras e mixers.

“Identificamos as categorias de produtos que estão em alta nos últimos meses e organizamos isso em listas de presentes para as pessoas que fazem parte da sua vida”, revela a descrição no blog oficial da Google.

Mais que um comparativo de preços do Google

Com vários recursos do Google Shopping, o Gift Guide aparenta ser um guia bem completo. Além de atuar como um comparativo de preços, ele permite que o usuário crie alertas para quando certos produtos estiverem com preço mais baixo.

No entanto, o site promete agilizar a vida dos usuários ao reunir diversas informações em apenas um lugar. Segundo o portal norte-americano Engadget, essa é uma forma da Google rivalizar com grandes lojas como a Amazon e páginas com propostas semelhantes.

Por enquanto, não há informações sobre quando o serviço chegará a outros países. Contudo, é uma ferramenta que vale a pena ficar atento quando estrear no Brasil.