Show de brasileiros, Real vence dérbi e Neymar machucado; o resumo da rodada no futebol internacional

O final de semana se encerrou com mais uma leva de grandes jogos no futebol europeu, com clássicos na Espanha e na Inglaterra e grandes mudanças no topo das tabelas.

A Premier League viu tropeços dos dois líderes, que se enfrentam na próxima quarta-feira (16), com o Arsenal perdendo mais uma e se afundando na parte de baixo da tabela.

Em LaLiga, na Bundesliga e na Ligue 1, com derrotas dos líderes, novos times assumiram o topo das tabelas, surpreendendo a muitos ao redor do mundo.

Confira o que de melhor aconteceu no futebol internacional na última rodada:

– Clássico de Madri tem redenção merengue e queda colchonera:

A liderança do Atlético de Madrid em LaLiga não durou muito. No sábado (12), no estádio Alfredo Di Stéfano, com gols de Casemiro e Carvajal, o Real Madrid conseguiu vencer e consolidar sua chegada à disputa pelo título. Mas quem agradeceu mesmo foi a Real Sociedad, que empatou com o Eibar e retomou a primeira posição.

– Clássico de Manchester decepciona na Inglaterra:

Com muita expectativa, a rodada da Premier League se inicia com um grande dérbi entre Manchester United e Manchester City no Old Trafford. A expectativa, porém, não se tornou realidade. Com duas equipes pouco inspiradas, a partida terminou empatada sem gols.

– Tottenham e Liverpool empatam juntos e seguem empatados antes de confronto direto:

O domingo (13) prometia para os líderes da Premier League Tottenham e Liverpool, que tinham duelos contra equipes da parte de baixo da tabela. Na prática, porém, os dois duelos se tornaram missões duras. Enquanto os Spurs foram travados pelo goleiro Vicente Guaita, do Crystal Palace, os Reds viram o Fulham surpreender. Com os dois empates em 1 a 1, as duas equipes seguem com a mesma pontuação antes do confronto direto na próxima quarta (16).

– Arsenal perde a terceira seguida contra o Burnley:

A crise no Arsenal dentro da Premier League segue forte. No fechamento da rodada, os Gunners perderam dentro de casa para o Burnley com gol contra de Aubameyang e expulsão de Xhaka. O time está a cinco jogos sem vencer na liga, com quatro derrotas e somente um empate.

– Paquetá dá show, Lyon vence o PSG, e Neymar sai de campo de maca:

No domingo (13), o Parc des Princes foi surpreendido em uma noite de grande atuação de Lucas Paquetá, com o Lyon vencendo o PSG por 1 a 0 e assumindo a ponta da Ligue 1 junto do Lille. A nota triste da partida, porém, fica pela lesão de Neymar, em carrinho do brasileiro Thiago Mendes. O camisa 10 da equipe da capital saiu de campo de maca e deve ficar fora por três semanas.

– Bayern tropeça de novo, e Leverkusen assume liderança da Bundesliga:

A grande surpresa do futebol alemão no final de semana foi o empate do Bayern de Munique, fora de casa, contra o Union Berlin. Quem agradeceu foi o Bayer Leverkusen, que goleou o Hoffenheim em sua casa, manteve a invencibilidade, e assumiu o topo da tabela alemã.

Outro destaque foi a goleada que o Borussia Dortmund sofreu no sábado por 5 a 1, dentro de casa, para o Stuttgart. O resultado caiu como uma bomba no clube, que demitiu o técnico Lucien Favre no dia seguinte.

– Shows de Antony e Pedrinho em Ajax e Benfica:

Chegados ao futebol europeu no início da atual temporada, a dupla Antony e Pedrinho foi destaque no final de semana. No sábado, o ex-São Paulo brilhou na goleada do Ajax por 4 a 0, com duas assistências e um belo gol. O brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo, coroando a sua atuação.

No dia seguinte, pela Taça de Portugal, foi a vez do ex-Corinthians brilhar. Aproveitando a oportunidade recebida em dia de Benfica com titulares poupados, Pedrinho marcou um golaço para fechar a goleada por 5 a 0 dos Encarnados, após passe de calcanhar de Gilberto, ex-Benfica. A atuação rendeu elogios do técnico Jorge Jesus, após a partida.