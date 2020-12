siga tudo do prêmio da Fifa para os melhores do mundo

Chegou o dia de conhecer o melhor jogador do mundo em 2020. Nesta quinta-feira, a Fifa sedia em Zurique o prêmio The Best, que elege os principais atletas da temporada no futebol masculino e feminino. E o fã do esporte acompanha tudo AO VIVO aqui no ESPN.com.br.

Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os três finalistas do prêmio individual mais cobiçado. O futebol brasileiro também concorre por meio de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que é um dos indicados ao Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada.

Há ainda os prêmios de melhor jogadora feminina, melhor técnico (masculino e feminino) e melhor goleiro (masculino e feminino), além das seleções do mundo masculina e feminina.

Por fim, existem os prêmios “Fifa Fan” para torcidas e “Fifa Fair Play” para o jogo limpo.

