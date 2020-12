Silvana é mantida em cárcere privado após perder fortuna · .

O vício de Silvana (Lilia Cabral) a deixará em maus lençóis em A Força do Querer. A mãe de Simone (Juliana Paiva) frequentará uma nova mesa de pôquer e sairá do jogo devendo uma bolada para o dono da jogatina. Porém, o machão não aliviará para a madame da novela das nove. Ele exigirá que a mulher de Eurico (Humberto Martins) pague sua dívida e não a deixará sair do local antes de quitar a quantia.

Sem dinheiro, a dondoca temerá por sua vida. A arquiteta ficará por alguns minutos presa no local e questionará os seguranças se o papo do dono da jogatina é verdade. “Quanto tempo eu vou ficar presa aqui? Ele disse alguma coisa pra vocês? Moço, conversa comigo!”, pedirá a mulher, nas cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (2).

Em casa, os membros da família Garcia começarão a dar falta da personagem de Lilia Cabral. Silvana terá dito aos parentes que iria visitar um SPA e voltaria no período da tarde. Porém, no cair da noite, Eurico ligará para a mulher em buscar de resposta do seu paradeiro.

Do outro lado da linha, a amiga de Joyce (Maria Fernanda Cândido) se recusará a atender a ligação por medo de admitir ao marido que está em uma situação perigosa.

“Eurico, eu vim parar aqui por curiosidade, queria conhecer uma mesa nova. Eu não vim aqui porque sou viciada, eu não sou doente. Eu não sou”, falará Silvana sozinha, aos prantos.

Humberto Martins em A Força do Querer

Reforços

Desesperado, o irmão de Eugênio (Dan Stulbach) decidirá acionar a polícia para reportar o desaparecimento da mulher: “Deve ter acontecido alguma coisa com ela”, falará, apreensivo.

Simone também ligará para Caio (Rodrigo Lombardi) e pedirá que o tio ajude. Assessor da secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o advogado poderá acionar contatos internos para descobrir o paradeiro da arquiteta.

A história de Silvana se espalhará rápido pelo Rio de Janeiro e chegará ao fictício Morro do Beco. Em uma festa na comunidade, Bibi (Juliana Paes) verá Batoré (Daniel Zettel) no celular e o questionará sobre suas reações: “Qual foi, Batoré. Tá rindo de quê?”.

Juliana Paes em A Força do Querer

“Um primo trabalha de segurança em um clube, e a coroa perdeu, não quer pagar e tá travada na sala. O pior é que ela tem grana”, responderá o comparsa de Sabiá (Jonathan Azevedo), aos risos. A mãe de Dedé (João Bravo) duvidará que uma socialite esteja em um clube simples na periferia e pedirá uma prova.

Batoré mostrará a foto da dondoca em cárcere privado, e Bibi reconhecerá Silvana na foto. Preocupada com a única amiga que fez na família Garcia quando namorava Caio, a filha de Aurora (Elizangela) conseguirá a quantia que a arquiteta deve para o dono do clube e a livrará de uma baita fria.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

