Silvia Abravanel comete erro e faz criança perder prêmio em prova do Bom Dia & Cia · .

Silvia Abravanel induziu uma criança ao erro e a fez perder um prêmio no Bom Dia & Cia desta terça-feira (8). A filha de Silvio Santos interagiu com um garotinho chamado Miguel durante a brincadeira Decorando, que consistia em memorizar uma sequência de cores propostas pela produção. Mas a apresentadora ignorou as indicações do menino, se atrapalhou e o prejudicou.

No quadro, uma sequência de sete cores foi mostrada rapidamente para Miguel, que estava ao telefone e acompanhou atentamente o painel. A ordem correta que ele precisaria reproduzir logo na sequência era: rosa, roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho.

“A primeira cor?”, questionou a apresentadora, logo após tapar o gabarito. “Rosa”, respondeu o garotinho. Silvia pegou o cartão na cor correta para posicioná-lo no campo número um, mas deu uma olhada para alguém de sua equipe que estava no estúdio e acabou trocando o rosa pelo roxo.

“A segunda?”, perguntou Silva. “Roxo”, devolveu Miguel. “O que eu faço?”, questionou ela, rindo e gesticulando com os ombros, aparentando estar confusa com o rumo da brincadeira.

“Miguel, eu vou te dar uma dica, olha só: esse aqui é o roxo ou rosa [ela encosta a mão na posição número um]. Aí tem azul, tem verde, tem amarelo, laranja, vermelho e pronto, acabou. Que cor que você quer no dois?”, questionou a apresentadora, que foi prontamente corrigida pelo menino. “No primeiro, rosa”, respondeu ele.

Confusa com as cores, Silvia respondeu “já está aqui”, mesmo mostrando para o público de casa que não se tratava do cartão rosa, mas do roxo, que ela posicionou de maneira errada. Ao questionar qual cor ele queria colocar na segunda casa, ele reforçou que era o roxo. “Então, esse aqui também é roxo. O outro é azul”, disse a filha do dono do SBT. “Sim, azul”, devolveu o menino, já com o tom de voz alterado, denotando tristeza.

O menino seguiu com a sequência: azul, verde, amarelo, rosa, vermelho e laranja. Mas ao revelar o gabarito, todas as cores estavam erradas. Para ele ganhar o prêmio, eram necessários ao menos quatro acertos.

“Miguel? Miguel, como assim? Eu só posso falar eu espero você de novo aqui pra brincar com a gente, tá bom?”, finalizou a apresentadora, fazendo bico com os lábios, como se estivesse triste com os erros do menino. “Gente, isso corta o meu coração. Me deixa em pedacinhos”, completou.

Procurado, o SBT afirmou que Miguel será convidado para brincar novamente no programa. Além disso, informou que Silvia sempre pede à direção para dar segundas ou terceiras chances às crianças que não se saem bem nos quadros do Bom Dia & Cia para que tenham novas oportunidades de ganharem algum brinquedo.

Assista ao trecho do Bom Dia & Cia em que Silvia Abravanel comete o erro: